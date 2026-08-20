Τραγωδία σημειώθηκε στην Πενσυλβάνια το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν από συντριβή ελικοπτέρου.

Ειδικότερα, σκοτώθηκε ένας πιλότος και τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί όταν ελικόπτερο της πολιτειακής αστυνομίας συγκρούστηκε με ένα μικρό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Καρλάιλ στην κομητεία Κάμπερλαντ, περίπου 120 μίλια δυτικά της Φιλαδέλφεια.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου εκτελούσε ασκήσεις ρουτίνας δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης, όταν ένα μικρό, διθέσιο αεροσκάφος τύπου Cessna Model 150 χτύπησε το ελικόπτερο από πίσω.

Το ελικόπτερο βρισκόταν «μερικά πόδια πάνω από το έδαφος» τη στιγμή της σύγκρουσης, ανακοίνωσε η αστυνομία. «Οι πιλότοι δεν θα μπορούσαν καν να δουν το αεροπλάνο να πλησιάζει».

Ο Διοικητής της Πολιτειακής Αστυνομίας, αντισυνταγματάρχης Τζορτζ Μπίβενς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο πιλότοι παγιδεύτηκαν αρχικά μέσα στο ελικόπτερο. Ένας αστυνομικός κατάφερε να σπρώξει και να βγάλει ένα παράθυρο για να βοηθήσει τον άλλον αστυνομικό να απεγκλωβιστούν πριν φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, πρόσθεσε.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διερευνούν τη συντριβή με τη συνδρομή της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσυλβάνια, δήλωσε ο Μπίβενς.

Εκτιμάται ότι στο Cessna επέβαινε μόνο ο πιλότος, αλλά ο Μπίβενς σημείωσε ότι αυτό παραμένει μέρος της έρευνας.

«Απόψε τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ πιο τραγική νύχτα για την οικογένεια της πολιτειακής μας αστυνομίας. Δόξα τω Θεώ που δεν συνέβη αυτό», δήλωσε ο Κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο.

Συντρίμμια του ελικοπτέρου με το έμβλημα της πολιτειακής αστυνομίας φαίνονται πεσμένα στο πλάι κοντά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, σε βίντεο του WPMT, συνεργαζόμενου μέσου του CNN.

Υπάρχει αυξημένη προσοχή στον εναέριο χώρο που μοιράζονται ελικόπτερα και αεροπλάνα μετά τη σφοδρή σύγκρουση στον αέρα στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον πέρυσι, που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους. Τότε, ένα ελικόπτερο Blackhawk του αμερικανικού στρατού συγκρούστηκε με περιφερειακό τζετ της American Airlines κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του.

Πηγή: CNN