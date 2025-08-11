Συναγερμός σήμανε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο της US Steel κοντά στο Πίτσμπουργκ, με ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί για να τους διασώσουν.

Το Clairton Coke Works, στο οποίο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη θύματα, όπως δήλωσε η διευθύντρια επικοινωνίας της κομητείας Allegheny, Abigail Gardnerείναι ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα κατά μήκος του ποταμού Monongahela νότια του Πίτσμπουργκ, θεωρείται η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής οπτάνθρακα (κωκ) στη Βόρεια Αμερική.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Allegheny ανέφεραν ότι η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ξέσπασε γύρω στις 10:51 π.μ. (τοπική ώρα) και ότι έχουν μεταφέρει πέντε άτομα. Η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα άτομα που μεταφέρθηκαν και ανέφερε μόνο ότι η κατάσταση είναι «ενεργή».

Πηγή: Associated Press