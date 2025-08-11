Συναγερμός σήμανε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο της US Steel κοντά στο Πίτσμπουργκ, με ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί για να τους διασώσουν.
Massive explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania.
Mass casualty incident declared.#Explosion #USSteel #ClairtonCoke #Pennsylvania #Casaulty #Emergency #Live #BreakingNews #MassCasaulty pic.twitter.com/nebacHvfoM
— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) August 11, 2025
Το Clairton Coke Works, στο οποίο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη θύματα, όπως δήλωσε η διευθύντρια επικοινωνίας της κομητείας Allegheny, Abigail Gardnerείναι ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα κατά μήκος του ποταμού Monongahela νότια του Πίτσμπουργκ, θεωρείται η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής οπτάνθρακα (κωκ) στη Βόρεια Αμερική.
#WATCH : US Steel Clairton Coke Works explosion caught on camera#Pittsburgh #USA #Explosion #UnitedStates #USSteelCokingPlant #Pennsylvania #ClairtonCoke pic.twitter.com/snDWZYJI9C
— upuknews (@upuknews1) August 11, 2025
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Allegheny ανέφεραν ότι η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ξέσπασε γύρω στις 10:51 π.μ. (τοπική ώρα) και ότι έχουν μεταφέρει πέντε άτομα. Η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα άτομα που μεταφέρθηκαν και ανέφερε μόνο ότι η κατάσταση είναι «ενεργή».
Πηγή: Associated Press