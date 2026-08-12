Δραματική αύξηση στις απώλειες αμάχων από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με επίσημη έκθεση του Πενταγώνου που διαβιβάστηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Συνολικά 153 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 243 τραυματίστηκαν, την ώρα που το 2024 οι αντίστοιχες απώλειες περιορίζονταν σε μόλις δύο νεκρούς. Την ίδια στιγμή, ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν τις αμερικανικές επιδρομές στην Καραϊβική ως «παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Στο επίκεντρο τα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σύνολο των επιβεβαιωμένων θυμάτων και τραυματιών αμάχων για το 2025 αποδίδεται σε τρία συγκεκριμένα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2025 στην Υεμένη.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) παραδέχθηκε στην έκθεσή του πως είναι «το πιο πιθανό» τα εν λόγω πλήγματα. που είχαν ως στόχο την εξασθένηση των υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών Χούθι, να προκάλεσαν παράπλευρες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό.

Παράλληλα, η CENTCOM αξιολογεί άλλα 15 περιστατικά στην Υεμένη έως τον Φεβρουάριο του 2026, ανταποκρινόμενη σε σχετικές αναφορές και καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική και οι 200 νεκροί σε πλοία «ναρκοτρομοκρατών»

Η επίσημη έκθεση του Πενταγώνου δεν συμπεριέλαβε απώλειες από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική Θάλασσα και τον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (USSOUTHCOM) εκτίμησε ότι έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 δεν υπήρξαν περιστατικά με πιθανές απώλειες αμάχων στην περιοχή ευθύνης της.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον πλοίων που κατηγορούνται για μεταφορά ναρκωτικών, τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον στόχων που χαρακτηρίζονται ως «ναρκοτρομοκράτες» έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σφοδρές αντιδράσεις από Διεθνή Αμνηστία και Human Rights Watch

Οι αμερικανικές στρατιωτικές τακτικές στη θάλασσα έχουν προκαλέσει την έντονη κατακραυγή διεθνών οργανώσεων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) και η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζουν ότι τα θανατηφόρα αυτά πλήγματα συνιστούν παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Από την πλευρά της, η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) υπογραμμίζει πως οι αιτιολογίες της αμερικανικής διοίκησης βασίζονται σε «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς που σκοπό έχουν να επισείσουν τον φόβο», αμφισβητώντας τη νομιμότητα των επιχειρήσεων.