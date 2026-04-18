Η είδηση θα μπορούσε να είναι απόσπασμα από σενάριο κωμικής κινηματογραφικής παρωδίας, αν δεν είχε συμβεί στ’ αλήθεια.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, γνωστός για τις… «σταυροφορίες» του υπέρ ενός ακραία συντηρητικού αντι-ισλαμικού πολεμικού αφηγήματος, αποφάσισε να μετατρέψει μία τελετή στο Πεντάγωνο σε κάτι μεταξύ κινηματογραφικού tribute και θρησκευτικού κηρύγματος.

Με ύφος που θα ζήλευε και ο πιο φανατικός τηλε-ευαγγελιστής, ο Χέγκσεθ απήγγειλε μια «προσευχή» εμπνευσμένη από τη γνωστή ταινία του Κουεντίν Ταραντίνο “Pulp Fiction”.

Ναι καλά διαβάσατε, την ίδια ταινία όπου το εδάφιο «Ιεζεκιήλ» χρησιμοποιείται από τον εκτελεστή Jules Winnfield, τον οποίο υποδύθηκε ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, λίγο πριν τραβήξει τη σκανδάλη.

Πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του κινηματογράφου, όπου ο χαρακτήρας Jules χρησιμοποιεί ένα «ψευδο-βιβλικό» απόσπασμα πριν εκτελέσει τα θύματά του — ένα μείγμα πραγματικού εδαφίου και κινηματογραφικής επινόησης που έγινε cult.

Η επιλογή δεν είναι απλώς ατυχής, είναι αποκαλυπτική. Γιατί όταν μπλέκεις τη Βίβλο με την κινηματογραφική κουλτούρα της βίας, δεν προκύπτει κάποια θρησκευτική ευλάβεια αλλά μια ακόμη επίδειξη δύναμης, αμερικανικού τύπου.

Επισήμως, το Πεντάγωνο έσπευσε να «μαζέψει» το πράγμα, εξηγώντας ότι πρόκειται για αναφορά στο Ιεζεκιήλ 25:17. Ανεπισήμως, όμως, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: μια στρατιωτική τελετή μετατράπηκε σε σουρεαλιστική σκηνή όπου η θρησκεία μπλέχτηκε με την εξωτερική πολιτική και την πολεμική σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο.

Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Ο Χέγκσεθ δεν είναι απλώς ένας τύπος που μπέρδεψε το κήρυγμα με το σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο. Είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους εκπροσώπους μιας αμερικανικής ακροδεξιάς που λατρεύει να ντύνει τις πιο επιθετικές της θέσεις με «ιερό» περιτύλιγμα.

Η «λογική» είναι απλή: αν απειλείς τον αντίπαλο σου να τον σκοτώσεις (ο οποίος ανήκει και σε διαφορετικό θρησκευτικό δόγμα) μέσω προσευχής, ίσως αυτό ακουστεί περισσότερο σαν «ιερή εντολή», κατευθείαν από τον Κύριο.

Και κάπως έτσι, στο Πεντάγωνο του 21ου αιώνα, η γραμμή ανάμεσα σε πίστη, προπαγάνδα και pop κουλτούρα γίνεται τόσο θολή, που δύσκολα ξεχωρίζεις αν παρακολουθείς, πολιτική εκδήλωση, θρησκευτική λειτουργία… ή casting για sequel του Pulp Fiction.