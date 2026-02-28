Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη μάχη μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μιας κατεύθυνσης με εκρηκτικά για να επιτεθεί στο Ιράν, εφαρμόζοντας μια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Η μονάδα Task Force Scorpion Strike χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη μάχη επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μιας κατεύθυνσης και χρήσης χαμηλού κόστους», δήλωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενο σε μια μονάδα των αμερικανικών δυνάμεων που δημιουργήθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

CENTCOM’s Task Force Scorpion Strike – for the first time in history – is using one-way attack drones in combat during Operation Epic Fury. These low-cost drones, modeled after Iran’s Shahed drones, are now delivering American-made retribution. 🇺🇸 pic.twitter.com/VYdjiECKDT — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

Τα μαχητικά drones LUCAS χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις των ΗΠΑ

Για πρώτη φορά, η Task Force Scorpion Strike του αμερικανικού στρατού έχει αναπτύξει χαμηλού κόστους μονοκατευθυντικά drone επίθεσης — τα λεγόμενα LUCAS — σε μάχη ως μέρος της επιχείρησης Epic Fury εναντίον ιρανικών στόχων. Αυτά τα drone είναι σχεδιασμένα με βάση τα ιρανικά μοντέλα Shahed, αλλά κατασκευασμένα από τις αμερικανικές δυνάμεις για να παρέχουν μια επεκτάσιμη, αυτόνομη ικανότητα επίθεσης.

U.S. Central Command (CENTCOM) said it commenced Operation Epic Fury today at the direction of the President of the United States. CENTCOM’s Task Force Scorpion Strike — for the first time in history — is using one-way attack drones in combat: https://t.co/uRghdclkNF pic.twitter.com/KG4RjOZD2o — Arshad Y. Khan (@youthere1web) February 28, 2026

Αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή στις στρατιωτικές τακτικές:

Αυτά τα συστήματα μονής κατεύθυνσης πετούν προς έναν στόχο και εκρήγνυνται, προσφέροντας μια φθηνότερη, μαζικά χρησιμοποιήσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με τους παραδοσιακούς πυραύλους και τις αεροπορικές επιθέσεις, διευρύνοντας ενδεχομένως τις επιλογές για ακρίβεια στην εμπλοκή.

Για τους απλούς ανθρώπους και τα μικρότερα κράτη, αυτό σημαίνει ότι οι σύγχρονες συγκρούσεις διεξάγονται όλο και περισσότερο με αυτόνομα συστήματα σε μεγάλη κλίμακα, μειώνοντας το όριο για τη χρήση βίας και διευρύνοντας το στρατηγικό αποτύπωμα του πολέμου με drones.

Η χρήση αυτών των drones αντανακλά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις τακτικές των εχθρικών drones, ισορροπώντας παράλληλα το κόστος, την αποτελεσματικότητα και τις πολιτικές επιπτώσεις της άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Το πραγματικό ερώτημα: Καθώς τα αυτόνομα συστήματα αποκτούν όλο και πιο κεντρικό ρόλο στις μάχες, πώς θα προστατευθούν οι παγκόσμιες νόρμες και η ασφάλεια των αμάχων σε μελλοντικές συγκρούσεις;

CENTCOM: «Ο αμερικανικός στρατός δεν υπέστη απώλειες»

Ο αμερικανικός στρατός δεν υπέστη απώλειες μετά την αντεπίθεση του Ιράν με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. “Οι ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις”, δήλωσε η αμερικανική κεντρική διοίκηση (U.S. Central Command / CENTCOM).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός.

Τι είναι η Task Force Scorpion Strike

Η Task Force Scorpion Strike (TFSS) είναι η πρώτη επιχειρησιακή μονάδα του αμερικανικού στρατού που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μονόδρομων drone επίθεσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ιδρύθηκε επίσημα από το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (CENTCOM) στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Ιδρύθηκε τέσσερις μήνες μετά την επιτάχυνση της ανάπτυξης προσιτής τεχνολογίας drone από τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Η μονάδα χρησιμοποιεί το Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), ένα καμικάζι drone που έχει κατασκευαστεί με αντίστροφη μηχανική από το ιρανικό Shahed-136. Αμερικανοί μηχανικοί βελτίωσαν το σχεδιασμό, δημιουργώντας ένα όπλο τύπου delta-wing loitering μήκους περίπου 10 ποδιών με άνοιγμα φτερών 8 ποδιών, ικανό για χτυπήματα ακριβείας. Αυτά τα drones μπορούν να εκτοξευθούν από φορτηγά ή πολεμικά πλοία όπως το USS Santa Barbara, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία.

Το TFSS έχει σχεδιαστεί για να κατακλύσει τις ιρανικές αεροπορικές άμυνες χρησιμοποιώντας μαζικές, χαμηλού κόστους επιθέσεις για να καταστρέψει ραντάρ και πυραυλικές εγκαταστάσεις πριν τα επανδρωμένα αεροσκάφη εισέλθουν στον αμφισβητούμενο εναέριο χώρο. Κάθε drone LUCAS κοστίζει περίπου 35.000 δολάρια και μεταφέρει μια κεφαλή 18 κιλών, προσφέροντας μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα ακριβά πυραύλους ή τα μαχητικά αεροσκάφη stealth.

Η μονάδα υπάγεται στο Special Operations Command Central (SOCCENT) και συνεργάζεται με ελίτ δυνάμεις όπως οι Navy SEALs και οι Army Rangers. Δοκιμάστηκε σε μάχη στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με το CENTCOM να επιβεβαιώνει την πρώτη χρήση της σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αποκαλώντας την «αμερικανική εκδίκηση».

Υιοθετώντας ένα σχέδιο που πρωτοεμφανίστηκε από τον αντίπαλό του, οι ΗΠΑ στέλνουν ένα στρατηγικό μήνυμα. Οι τακτικές του Ιράν στον πόλεμο με drones στρέφονται τώρα εναντίον του, σηματοδοτώντας μια στροφή προς έναν κλιμακωτό πόλεμο με drones που μπορούν να καταστραφούν στον Περσικό Κόλπο.