Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι θα απαιτηθούν έως και έξι μήνες για την απομάκρυνση των ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Associated Press.

Κατά το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ παρουσίασαν την εκτίμηση αυτή στο πλαίσιο απόρρητης ενημέρωσης προς την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη.

Η ενημέρωση, σύμφωνα με το AP, άφησε τους νομοθέτες με «περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις», καθώς τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν, τη στρατηγική και τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να δοθούν σαφείς απαντήσεις.

Μεταξύ των ερωτημάτων που παρέμειναν αναπάντητα ήταν και αυτά που αφορούν την επίθεση σε σχολείο στο Ιράν κατά την έναρξη της σύγκρουσης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 165 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρές μαθήτριες.