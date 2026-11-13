Μια ισχυρή πενταμελής ομάδα κρατών θα αναλάβει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον επικείμενο κύκλο διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Σύμφωνα με δηλώσεις Ευρωπαίου αξιωματούχου στο Γαλλικό Πρακτορείο, η εκπροσώπηση θα συγκροτηθεί από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Πολωνία.

Όπως επιβεβαιώθηκε, στο σχήμα αυτό θα συμμετάσχουν επίσης ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η συγκεκριμένη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας έλαβε το «πράσινο φως» και επικυρώθηκε από τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο.