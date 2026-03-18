Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ξεκάθαρη η θέση της Ρωσίας όπως αποκαλύπτεται από τις πρόσφατες δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ σχετικά με την άθλια επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, την προσφορά της Μόσχας να μεσολαβήσει σε μια διευθέτηση, αλλά και το ουκρανικό ζήτημα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών πυροδότησε πέντε «βόμβες» σε συνέντευξη Τύπου χτες (17/3/26) στη Μόσχα.

– Καταρχάς, η Ρωσία υποστήριξε το βασικό αίτημα του Ιράν για τον τερματισμό του Πολέμου του Κόλπου: εγγυήσεις ασφαλείας για το Ιράν. Αυτό διασφαλίζει ότι η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ, έχοντας καταστρέψει τη χώρα για άλλη μια φορά, δεν θα επιστρέψουν με την ίδια εκδίκηση και δεν θα επαναλάβουν τις πράξεις τους.

Ο Λαβρόφ απαίτησε εγγυήσεις για το Ιράν που αυτή τη φορά «δεν θα παραβιαστούν από κανέναν». Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι το Ιράν χρειάζεται τέτοιες εγγυήσεις, τόνισε ο Λαβρόφ, υποστηρίζοντας το αντίστοιχο αίτημα της Τεχεράνης.

Αυτό σημαίνει ότι η Μόσχα θέλει να διαταράξει την αμερικανική και ισραηλινή πολιτική απέναντι στο Ιράν, η οποία συνίσταται σε συνεχείς, ύπουλες επιθέσεις με συχνά κατασκευασμένα προσχήματα. Αυτές οι επιθέσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας -εταίρου της Ρωσίας- αναγκάζοντάς την να ανοικοδομεί επανειλημμένα ό,τι καταστράφηκε.

Ούτε η Τεχεράνη είναι πλέον πρόθυμη να το ανεχθεί αυτό. Αν αυτοί οι σκληροί και αδίστακτοι επιτιθέμενοι δεν απωθηθούν, κανείς στην περιοχή δεν θα ευημερήσει, και η Μόσχα επιθυμεί ευημερία τόσο για το Ιράν όσο και για τους γείτονές του – τις μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, με τις οποίες η Ρωσία έχει στενές σχέσεις.

Ο Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι η καταστροφή του Ιράν είναι ένα πολύ υψηλό τίμημα. Επομένως, η Μόσχα δεν αναγκάζει το Ιράν να τερματίσει την τρέχουσα σύγκρουση όπως έκανε σε προηγούμενες συγκρούσεις – με εκεχειρία για ορισμένους μήνες πριν από μια νέα επίθεση, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αναπληρώσουν τα οπλοστάσιά τους και θα είναι έτοιμοι να χύσουν ξανά ιρανικό αίμα.

– Δεύτερον, η Ρωσία ενθαρρύνει, αλλά δεν αναγκάζει, το Ιράν να διαπραγματευτεί για χάρη της ειρήνης, καθώς οι Ιρανοί βρίσκονται σε αμυντική θέση και μπορεί να μην εμπιστεύονται τους Αμερικανούς ομολόγους τους, οι οποίοι τους έχουν εξαπατήσει σκληρά τόσες πολλές φορές.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν «απρόκλητη», σημειώνοντας ότι «έχουν εξαπολύσει έναν άνευ προηγουμένου κύκλο βίας στη Μέση Ανατολή, χωρίς τέλος». Ο αριθμός των νεκρών είναι ήδη «εκατοντάδες και χιλιάδες, προκαλούνται ανεπανόρθωτες ζημιές σε πολιτικές υποδομές, οι γειτονικές χώρες υποφέρουν από ιρανικά αντίποινα και η ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτική διαδρομή για την παγκόσμια οικονομία, έχει παραλύσει».

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, «η κάποτε σταθερή και ευημερούσα περιοχή του Περσικού Κόλπου βυθίζεται γρήγορα στο χάος και την αβεβαιότητα» και «οι οικονομικές συνέπειες της περιπέτειας που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ γίνονται ολοένα και πιο αισθητές πολύ πέρα ​​από τη ζώνη των συγκρούσεων, στην πραγματικότητα, σε παγκόσμια κλίμακα».

Η Μόσχα πέρασε αυτή τη δοκιμασία, την οποία επιβεβαίωσε ο Λαβρόφ, δηλώνοντας: «Πρόκειται για απρόκλητη επιθετικότητα», που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ως εκ τούτου «επιθετικότητα που δεν μπορούσε να παραμείνει χωρίς αντίδραση».

Ταυτόχρονα, η Ρωσία, σύμφωνα με τον Λαβρόφ, είναι έτοιμη να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στην πολιτική διευθέτηση στη Μέση Ανατολή:

– Τρίτον, ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούν να οικειοποιηθούν ΟΛΟΥΣ τους ενεργειακούς πόρους του πλανήτη, δηλαδή, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για κάτι που βλέπει ο κόσμος, αλλά πολλοί φοβούνται να πουν φωναχτά.

Ξεκινώντας με το θέμα του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ να αναλάβουν όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, ο Λαβρόφ δήλωσε:

«Αποδεικνύεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν απλώς να πάρουν αυτόν τον ενεργειακό πόρο για τον εαυτό τους, όπως ακριβώς θέλουν να πάρουν για τον εαυτό τους σχεδόν όλους τους πόρους υδρογονανθράκων – είτε στη Λατινική Αμερική, στην Καραϊβική, στον Περσικό Κόλπο είτε σε “άλλες απέραντες εκτάσεις του απέραντου πλανήτη μας”», υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς τη Ρωσία.

– Τέταρτον, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Οι ΗΠΑ θέλουν να ολοκληρώσουν τα πράγματα, υποτίθεται ότι έχουν νικήσει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ θέλει να παρατείνει τον πόλεμο για εβδομάδες. Και είναι δύσκολο να πούμε ποιος θα επικρατήσει.

– Πέμπτον, οι εκλογές είναι εκλογές, αλλά η Ευρώπη σκοπεύει να διατηρήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εξουσία στο Κίεβο και δεν έχει καμία πρόθεση να διαλύσει το ναζιστικό καθεστώς στην Ουκρανία. Έτσι, η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει τον πόλεμο.