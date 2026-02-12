Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αποκάλυψε σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες (12/2), ότι το 2025 σημειώθηκαν πέντε απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Σύρου Προέδρου Αχμέντ αλ Σαράα, καθώς και κατά των υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο αλ Σαράα στοχοποιήθηκε στο βόρειο Χαλέπι, την πολυπληθέστερη επαρχία της Συρίας, και στη νότια Νταράα από την οργάνωση Saraya Ansar al-Sunna, η οποία φέρεται να συνδέεται με το ISIS. Το έγγραφο, που συντάχθηκε από το Γραφείο Αντιτρομοκρατίας του ΟΗΕ και εκδόθηκε από τον Γκουτέρες, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες ημερομηνίες ή λεπτομέρειες για τις επιθέσεις κατά του Προέδρου, ούτε για τους υπουργούς Εσωτερικών Ανάς Χατάμπ και Εξωτερικών Ασάντ Αλσαίμπανι.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι απόπειρες αυτές αποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πρόθεση του ISIS να αποσταθεροποιήσει τη νέα συριακή κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενο τα κενά ασφαλείας και την αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρεται πως η συγκεκριμένη ομάδα-βιτρίνα προσέφερε στην οργάνωση «εύλογη άρνηση ευθύνης» και συνέβαλε στην ενίσχυση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Η κυβέρνηση του αλ Σαράα εντάχθηκε στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS τον περασμένο Νοέμβριο. Παρά το γεγονός ότι η τρομοκρατική οργάνωση είχε στο παρελθόν καταλάβει εκτεταμένες περιοχές της Συρίας, ειδικοί του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να δρα σε ολόκληρη τη χώρα, με κύριους στόχους τις δυνάμεις ασφαλείας, ιδίως στις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές.

Τον προηγούμενο μήνα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, Τομ Μπάρακ, είχε εκφράσει ανησυχία για την ασφάλεια του Σύρου Προέδρου. Σε συνέντευξή του στο Al-Monitor, ανέφερε ότι οι προσπάθειες του αλ Σαράα για προώθηση μιας πιο συμπεριληπτικής διακυβέρνησης και για συνεργασία με τη Δύση, ενδέχεται να τον καταστήσουν στόχο εξτρεμιστικών στοιχείων.

#BREAKING News

Tom Barrack US Envoy secretly asked Syrian Kurds to lay down their arms , Kurds are very angry at US .

On Feb 9, Tom Barrack called Kurdish leader Barzani, urging him to convince the SDF to disarm.

Rami Abdul Rahman, head of the Syrian Observatory for Human… pic.twitter.com/BPh6tfvZ0l — Botin Kurdistani (@kurdistannews24) February 12, 2026



Ο Μπάρακ υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ισχυρού συστήματος προστασίας γύρω από τον Πρόεδρο, δηλώνοντας πως τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του αλ Σαράα είναι κοινά και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ίδιος ενεργεί με αποφασιστικότητα και σαφή στρατηγική.

Παράλληλα, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι είχαν αποκαλύψει τον περασμένο Νοέμβριο ότι οι συριακές αρχές απέτρεψαν δύο ξεχωριστά σχέδια του ISIS για τη δολοφονία του Προέδρου, τα οποία είχαν καταστρωθεί τους προηγούμενους μήνες.