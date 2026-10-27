Νέο θανατηφόρο στρατιωτικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό φαίνεται να πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αφαιρώντας τη ζωή πέντε επιβαινόντων, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM).

Ενώ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την προσβολή του στόχου, κάνοντας λόγο για «εξουδετέρωση πέντε ναρκοτρομοκρατών», η επιχείρηση αναζωπυρώνει τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αντίστοιχες επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 230 νεκρούς, με αξιωματούχους του ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγγέλλουν εξωδικαστικές εκτελέσεις χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.

Το πλήγμα στον Ανατολικό Ειρηνικό και η ανακοίνωση της SOUTHCOM

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση SOUTHCOM, η οποία εποπτεύει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ανακοίνωσε ότι μονάδες των ενόπλων δυνάμεων εντόπισαν και έπληξαν ταχύπλοο σκάφος ανοιχτά στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της SOUTHCOM:

Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε στη βάση επιβεβαιωμένων πληροφοριών, οι οποίες αποκάλυπταν την άμεση και ενεργό εμπλοκή του σκάφους σε δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες, τους οποίους η στρατιωτική ηγεσία χαρακτήρισε επισήμως ως «ναρκοτρομοκράτες».

Η υπηρεσία κοινοποίησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) που φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή του απευθείας πλήγματος στο σκάφος.

Περισσότεροι από 230 νεκροί χωρίς στοιχεία από τον Σεπτέμβριο του 2025

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν, αλλά μέρος μιας κλιμακούμενης και αμφιλεγόμενης στρατιωτικής εκστρατείας που έχουν εγκαινιάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη θαλάσσια ζώνη της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες παρόμοιες επιθέσεις κατά πλωτών μέσων τόσο στον Ειρηνικό όσο και στην Καραϊβική:

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις υπερβαίνει πλέον τους 230 νεκρούς. Παρά τον βαρύ απολογισμό, η Ουάσινγκτον δεν έχει παρουσιάσει δημόσια συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα σκάφη που επλήγησαν και καταστράφηκαν εμπλέκονταν όντως σε παράνομη δραστηριότητα ή εμπόριο ναρκωτικών.

Σφοδρές καταγγελίες για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» από ΟΗΕ και ΜΚΟ

Η πρακτική των ένοπλων επιθέσεων σε ύποπτα σκάφη σε διεθνή ή ανοιχτά ύδατα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και θεσμικών φορέων.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ασκούν δριμεία κριτική στην τακτική των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις αυτές ισοδυναμούν με «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Οι επικριτές τονίζουν ότι η εξόντωση υπόπτων εν πλω, χωρίς προηγούμενη διαδικασία σύλληψης, εξακρίβωσης στοιχείων, δίκης ή παρουσίασης ακλόνητων αποδείξεων, παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.