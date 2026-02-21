Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των χιονοστιβάδων που προκλήθηκαν την Παρασκευή στην Αυστρία, καθώς ένας τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο.

Τρεις νεκροί στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ

Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και βρέθηκαν αργότερα νεκροί στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τιρόλου. Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν, ένας κατέληξε το βράδυ της Παρασκευής σε νοσοκομείο. Οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τις υπηκοότητες ή τις ηλικίες των θυμάτων.

Ελβετός σκοτώθηκε ενώ έκανε σνόουμπορντ

Στο Κλούστερλε του κρατιδίου Φόραρλμπεργκ, ένας 39χρονος Ελβετός βρήκε τον θάνατο ενώ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν 47χρονο Γερμανό. Παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε απόσταση 250 μέτρων και θάφτηκε στο χιόνι. Ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.

Νεκρός πατέρας που έκανε σκι με τον γιο του

Νωρίτερα, ένας 42χρονος Γερμανός είχε χάσει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας στο Νάουντερς του Τιρόλου. Ο 42χρονος έκανε σκι εκτός πίστας μαζί με τον 16χρονο γιο του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

