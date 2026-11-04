Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία 17χρονη κοπέλα, έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου από ισραηλινά πλήγματα σε διαφορετικά σημεία της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο άτομα που χαρακτήρισε «τρομοκράτες».

Στο νοσοκομείο Νάσερ, στη νότια Γάζα, μεταφέρθηκαν τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες, έπειτα από αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό εκτοπισμένων στα δυτικά της Χαν Γιούνις, όπως γνωστοποίησε υγειονομικός αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι από ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Αλ Μαουάσι, δυτικά της Χαν Γιούνις, σκοτώθηκε ο 44χρονος Μοχάμεντ Σαλούφ, μέλος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας.

Νεκρή 17χρονη από πλήγμα drone σε πάρκο

Ένα ακόμη θύμα καταγράφηκε στο κέντρο της Πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σκηνή που βρισκόταν σε πάρκο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία νεαρή κοπέλα.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα επιβεβαίωσε ότι η νεκρή ήταν η 17χρονη Ρίμας αλ Μαντούν.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε στο AFP ότι η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε εναντίον μελών ένοπλων οργανώσεων που επιχειρούσαν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση.

Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Τα νέα περιστατικά σημειώνονται ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς εξακολουθούν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θεωρεί αξιόπιστα, περισσότεροι από 1.550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Υπό ισραηλινό έλεγχο τα δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν στα δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων έχει συγκεντρωθεί στο υπόλοιπο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Πρόκειται για μια περιοχή που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια των δύο ετών πολέμου, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού να εξακολουθεί να ζει υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.