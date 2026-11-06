Πέντε άνθρωποι βρήκαν την Πέμπτη τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας ισραηλινών πυρών και αεροπορικών πληγμάτων, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα.

Η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε τον θάνατο ενός 12χρονου αγοριού από «πυρά των ισραηλινών δυνάμεων» κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, κοντά στην Αλ Ζαουάιντα, άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά πλήγματα. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τις επιθέσεις στη συγκεκριμένη τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως είχαν στόχο «τρομοκράτες της Χαμάς».

Στην περιοχή της Χαν Γιούνις, μια γυναίκα έπεσε νεκρή από πυρά του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, η οποία ενημέρωσε επίσης ότι «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από πλήγμα ισραηλινού drone στα δυτικά της Πόλης της Γάζας».

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου – τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.