Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην πόλη Ντζανκόι της βόρειας Κριμαίας, δήλωσε ο κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ.

Λίγο πριν αναφέρει τα θύματα, ο Αξιόνοφ προειδοποίησε ότι η Κριμαία δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά drones. Είπε ότι η αντιαεροπορική άμυνα και οι κινητές πυροσβεστικές ομάδες εμπλέκονται στις εισερχόμενες απειλές και είχαν αναχαιτίσει τουλάχιστον 12 UAV.

«Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα ενός εχθρικού χτυπήματος UAV στο Ντζανκόι, υπάρχουν θύματα στον άμαχο πληθυσμό – πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», έγραψε ο Αξιόνοφ.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και είπε ότι οι αρχές θα τους παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια.

Ο κυβερνήτης είπε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και άλλες σχετικές υπηρεσίες εργάζονται στο σημείο, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί προσωπικά την κατάσταση. Κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να βασίζονται μόνο σε επίσημες πληροφορίες.

Το χτύπημα έγινε αφότου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε 289 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το ρωσικό έδαφος και την Αζοφική Θάλασσα το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιδρομή είχε στόχο 19 περιοχές στη δυτική και νότια Ρωσία. Οι περιφερειακοί αξιωματούχοι ανέφεραν ζημιές και τραυματισμούς σε αρκετές περιοχές.

Στην περιοχή Μπριάνσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, η αεράμυνα αναχαίτισε συνολικά 98 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανέφερε ο κυβερνήτης. Ως αποτέλεσμα επίθεσης με drone καμικάζι στο χωριό Ντεμιάνκι ένας άνδρας και μια γυναίκα τραυματίστηκαν. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στον οικισμό Βέρμποβκα στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones καμικάζι.

Στην περιοχή του Λένινγκραντ, 29 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο Κιρίσι έχει από τότε περιοριστεί, με τις προσπάθειες πυρόσβεσης να πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Στην περιφέρεια Νορονέζ εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν 17 drones, δήλωσε ο κυβερνήτης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και η πτώση των συντριμμιών έκοψε τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος σε μια συνοικία, αφήνοντας προσωρινά περίπου 160 κατοίκους χωρίς ρεύμα.

Στην περιοχή Καλούγκα, η αεράμυνα εξουδετέρωσε δέκα drones, ανέφερε ο κυβερνήτης, χωρίς θύματα ή ζημιές στις υποδομές. Ακόμα 10 UAV καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή του Ροστόφ, επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Αλλού, τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν πάνω από καθεμία από τις περιοχές του Τβερ και του Νόβγκοροντ, ενώ δύο UAV καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιφέρειες Τούλα και Ριαζάν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε ότι έξι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν κατά την προσέγγιση στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε ότι τα θύματα σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης στην πόλη Τσεμποκσάρι, που βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, και τις γύρω περιοχές.

Στη γειτονική περιοχή Μπελγκορόντ, επίθεση drone στόχευσε ένα φορτηγό σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός. Ένας άλλος άνδρας τραυματίστηκε όταν ένα UAV χτύπησε εργοτάξιο επιχείρησης σε γειτονικό χωριό, ενώ ένας πολίτης τραυματίστηκε στην πόλη Γκραβορόν μετά από χτύπημα από ουκρανικό drone.

Οι επιδρομές των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό έδαφος έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με το Κίεβο να αναπτύσσει όλο και περισσότερο μεγάλο αριθμό UAV εναντίον υποδομών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και κατοικημένες περιοχές. Η Μόσχα έχει περιγράψει τις επιθέσεις ως απελπισμένες «τρομοκρατικές επιθέσεις» για να αντισταθμίσει τις απώλειες που έχει υποστεί το Κίεβο στο πεδίο της μάχης.

Η επίθεση έρχεται μέρες πριν από την προγραμματισμένη διήμερη εκεχειρία της Ρωσίας στις 8-9 Μαΐου για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης, η οποία τιμά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Μόσχα είπε ότι θα διακόψει τις μάχες κατά τη διάρκεια των εορτών και προέτρεψε το Κίεβο να κάνει το ίδιο, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα διατάραξης των εορτασμών, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά της Μόσχας, θα αντιμετωπιστεί με μεγάλα αντίποινα στο Κίεβο.