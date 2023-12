Πέντε άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένας ανήλικος, έχασαν τη ζωή τους, δύο τραυματίστηκαν και άλλοι τρεις αγνοούνται στη Ρουμανία, έπειτα από μια πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (26/12) σε έναν ξενώνα.

«Σήμερα το πρωί, στην περιοχή Τοχάνι», στην επαρχία Πράχοβα, «ξέσπασε φωτιά σε έναν χώρο όπου παρέχονται διαμονή και φαγητό», έγραψαν σε μήνυμά τους στο Facebook οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.

Μεταξύ των νεκρών οι πυροσβέστες «ταυτοποίησαν έναν ανήλικο που έχασε τη ζωή του», διευκρίνισαν.

«Την επιχείρηση κατάσβεσης παρεμπόδισε το γεγονός ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κτίριο, σε μια έκταση άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων», έγινε γνωστό από τους διασώστες.

In Romania, three people died as a result of a fire in a guesthouse https://t.co/J8ccXXQQdC pic.twitter.com/dLLcllHE2d

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 26, 2023