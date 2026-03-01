Για δεκαετίες, η οικογένειά τους κατείχε μια θέση στον στενό κύκλο του Michael Jackson. Ο τραγουδιστής προσέφερε καθοδήγηση και δώρα και ήταν συχνός καλεσμένος για δείπνο στο ταπεινό σπίτι των Cascio στο Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίοι ένιωθαν τεράστια υπερηφάνεια που είχαν επιλεγεί από τον «Βασιλιά της Ποπ».

Όμως, όπως ισχυρίζονται τώρα, αυτή η εγγύτητα είχε ένα συντριπτικό τίμημα. Για πρώτη φορά μιλούν δημόσια για τη σειρά σεξουαλικών κακοποιήσεων που σύμφωνα με πέντε από αυτούς, υπέστησαν από τον ίδιο σε νεαρή παιδική ηλικία. Ο Aldo Cascio, μαζί με τέσσερα από τα αδέλφια του, καταγγέλλουν ότι ο Jackson τους προσέγγισε μεθοδικά, τους χειραγώγησε και τους κακοποίησε σεξουαλικά σε μια περίοδο 25 ετών, από τη δεκαετία του 1980 έως τον θάνατό του το 2009.

Σε μια συγκλονιστική αλλά καθηλωτική συνέντευξη, ο 35χρονος Aldo δίνει μια ωμή και εξαιρετικά λεπτομερή περιγραφή των ετών σεξουαλικής παραβίασης που λέει ότι υπέστη — ξεκινώντας όταν ήταν μόλις επτά ετών και έπαιζε με το Game Boy του. «Καθόμουν απλώς στο κρεβάτι μαζί του μέσα στη μέρα και έπαιζα με το Game Boy μου», λέει. «Και θυμάμαι ότι απλώς ήρθε προς το μέρος μου και κατέβασε το σορτσάκι μου.»

Μιλώντας δίπλα στους γονείς του, Dominic και Connie, και την αδελφή του Marie Nicole, συγκρατεί με δυσκολία τα δάκρυά του καθώς αποκαλύπτει τον καταστροφικό αντίκτυπο που είχε η κακοποίηση στη ζωή του. «Από το γυμνάσιο, με έβαλε στην κόλαση και στους δαίμονές μου», λέει. «Συνειδητοποίησα ότι ίσως κάποια μέρα να ήθελα να βάλω τέλος στη ζωή μου.»

Η οικογένεια Cascio βρίσκεται σήμερα σε νομική διαμάχη με την κληρονομιά του Jackson, επιδιώκοντας την ακύρωση μιας εμπιστευτικής συμφωνίας που, όπως λένε, τους φίμωσε, ώστε οι καταγγελίες τους να εκδικαστούν δημόσια. Επιμένουν ότι δεν κινούνται από χρηματικά κίνητρα, αλλά από την ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια. Για τους Cascio, ο χρόνος μοιάζει να έχει εξωραΐσει ακόμη περισσότερο τον μύθο του τραγουδιστή. Μετά τον θάνατό του, η περιουσία του έχει αποφέρει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ετοιμάζεται και βιογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του, Jaafar.

Σήμερα, ωστόσο, πέντε μέλη της οικογένειας υποστηρίζουν ότι πίσω από αυτή τη στενή σχέση κρυβόταν μια μακροχρόνια κακοποίηση. Για πρώτη φορά μιλούν δημόσια, περιγράφοντας, όπως λένε, ένα μοτίβο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης που διήρκεσε από τη δεκαετία του 1980 έως τον θάνατο του καλλιτέχνη το 2009.

Κεντρικό πρόσωπο των αποκαλύψεων είναι ο 35χρονος σήμερα Aldo Cascio. Σε εκτενή συνέντευξή του, περιγράφει με λεπτομέρειες τα γεγονότα που, όπως ισχυρίζεται, ξεκίνησαν όταν ήταν επτά ετών. Αναφέρει ότι η πρώτη πράξη κακοποίησης συνέβη ενώ έπαιζε αμέριμνος με το Game Boy του, καθισμένος στο κρεβάτι δίπλα στον τραγουδιστή. Στο πλευρό του βρίσκονται οι γονείς του, Dominic και Connie, καθώς και η αδελφή του, Marie Nicole. Η οικογένεια κάνει λόγο για βαθύ ψυχικό τραύμα, ενοχές και σιωπή που διήρκεσε χρόνια. Ο Aldo περιγράφει ότι από την εφηβεία του ένιωθε παγιδευμένος σε έναν εσωτερικό κόσμο φόβου και σύγχυσης, φτάνοντας , όπως αναφέρει, σε σκέψεις αυτοκαταστροφής.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η σχέση με τον Jackson δεν περιοριζόταν σε μία μεμονωμένη περίπτωση, αλλά αφορούσε περισσότερα από ένα αδέλφια. Υποστηρίζουν ότι ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε ψυχολογικές μεθόδους χειραγώγησης, καλλιεργώντας την αίσθηση μιας «μυστικής» και «ιδιαίτερης» σχέσης, ενθαρρύνοντάς τους να αρνούνται οτιδήποτε σε τρίτους και να αισθάνονται υπεύθυνοι για την προστασία του.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε δικαστική διαμάχη με τη διαχείριση της περιουσίας του Jackson, ζητώντας την ακύρωση συμφωνίας εμπιστευτικότητας που, όπως ισχυρίζονται, υπέγραψαν υπό πίεση. Δηλώνουν ότι στόχος τους δεν είναι η οικονομική αποζημίωση, αλλά η δημόσια εξέταση των καταγγελιών τους.

Πηγή: Daily Mail