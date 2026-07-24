Νέος κύκλος αίματος καταγράφεται στα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς συνολικά πέντε Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά που εκτυλίχτηκαν στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, μέσα σε ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης μεταξύ κατοίκων, εποίκων και στρατιωτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές του ισραηλινού στρατού και τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, η βία εκδηλώθηκε σε τρία ξεχωριστά μέτωπα.

Δύο Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί μετά από πλήγμα που εξαπέλυσε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Αιτιολογώντας τη συγκεκριμένη επίθεση, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) δήλωσε πως στο στόχαστρο της αεροπορίας βρίσκονταν αποκλειστικά «τρομοκράτες».

Στη Δυτική Όχθη, η σπίθα άναψε με αφορμή μια φωτιά. Όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο WAFA, κάτοικοι της περιοχής Μπέιτ Φουρίκ προσπαθούσαν να σβήσουν μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στα σπίτια τους και τον ισραηλινό οικισμό Ιταμάρ, όταν δέχτηκαν επίθεση από Ισραηλινούς στρατιώτες. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας Ισραηλινός τραυματίστηκε από μαχαίρι. Στη συνέχεια, όπως επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του στρατού, ένας Ισραηλινός «πολίτης», έποικος της περιοχής, πυροβόλησε και σκότωσε δύο Παλαιστίνιους.

Το σκηνικό της βίας στη Δυτική Όχθη συμπληρώθηκε από ένα τρίτο επεισόδιο. Ένας Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον μέλους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τραυματίζοντάς τον. Ως απάντηση, άνδρες των IDF άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας θανάσιμα τον δράστη.