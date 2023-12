Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους το τελευταίο 24ωρο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο 23χρονος Άνας αλ Φαρούκ και ο 22χρονος Μοχάμεντ Αλ Φαρούκ πυροβολήθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στη Χεβρώνα και υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

🚨🇵🇸 A new MASSACRE in Gaza has occurred! pic.twitter.com/w4CtIbFx3i

— The Saviour (@stairwayto3dom) December 4, 2023