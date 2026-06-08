Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα), παραμονή του αναμενόμενου με ανυπομονησία πρώτου αγώνα των τελικών του NBA που θα δοθεί στην μητρόπολη και μερικές ημέρες προτού αρχίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών, κάποιοι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν εκεί, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στο Πυροσβεστικό Σώμα (σ.σ. που διαθέτει την κυριότερη υπηρεσία ασθενοφόρων).

«Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση», διευκρίνισαν οι πηγές. Ο απολογισμός που έδωσαν κάνει λόγο για έναν σοβαρά τραυματία, δυο ελαφρύτερα και δυο επιπόλαια, που πάντως διακομίστηκαν όλοι σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πηγές του ABC News, την επίθεση στον σταθμό Πεν πιστεύεται πως έκανε άστεγος.