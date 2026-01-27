Διαπράττεται «σφαγή στους δρόμους», είπε αναστενάζοντας χθες Δευτέρα ο Στίβεν ΜακΛάφλιν, εν μέσω πολικού ψύχους στη Μινεάπολη, καθώς απέτινε φόρο τιμής στον Άλεξ Πρέτι, Αμερικανό που σκότωσαν το Σάββατο ομοσπονδιακοί πράκτορες των υπηρεσιών μετανάστευσης στο αστικό κέντρο αυτό των βόρειων ΗΠΑ.

Αυτοσχέδιο μνημείο έχει στηθεί στο χιόνι, ακριβώς στο σημείο όπου δέχτηκε πυρά ο νοσοκόμος μονάδας εντατικής θεραπείας, 37 ετών, όχι μακριά από το σημείο όπου η Ρενέ Γκουντ, συνομήλική του Αμερικανίδα, σκοτώθηκε την 7η Ιανουαρίου από τις σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Παρά το ψύχος–η αίσθηση θερμοκρασίας βρισκόταν στους μείον 20° Κελσίου–πλήθος κόσμου συνέχιζε, χωρίς σταματημό, να αφήνει λουλούδια, φωτογραφίες, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα στο σημείο, υπό τα βλοσυρά βλέμματα αστυνομικών σε μικρή απόσταση.

Κάποιοι στέκονταν για λίγο, με σκυμμένα κεφάλια. Άλλοι έμεναν περισσότερο, πασχίζοντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Ο Άλεξ Πρέτι, σημείωσαν πολλοί, πέθανε όπως έζησε: προσπαθώντας να φροντίσει άλλους.

«Σ’ ευχαριστούμε για τη συμπόνια σου και για την αγάπη σου για αυτούς που φρόντισες», διάβαζε κανείς σε χειρόγραφη επιγραφή ανάμεσα σε λουλούδια.

Ο νοσοκόμος προσπάθησε να βοηθήσει γυναίκα την οποία έσπρωξε βίαια αστυνομικός όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες τον έριξαν κάτω, προτού τον πυροβολήσουν πάνω από δέκα φορές.

«Δεν είναι αυτή η Αμερική»

Ο 68χρονος Στίβεν ΜακΛάφλιν είπε πως τον συγκλόνισαν τόσο ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, όσο και οι δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που επέρριψαν την ευθύνη στο θύμα–κατηγορώντας το για «τρομοκρατία».

«Η διαφθορά είναι πλέον ο κανόνας, κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί την κυβέρνηση. Είναι τρομακτικό και ποταπό το ότι μπορείς να εκτελέσεις οποιονδήποτε εν ψυχρώ στον δρόμο και κατόπιν να τον δυσφημίζεις και να λες ψέματα για το τι έγινε», υπογράμμισε με εμφανή αγανάκτηση ο συνταξιούχος από τη Μινεσότα.

«Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό, αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Αυτή είναι σφαγή στους δρόμους, δεν είναι αυτή η Αμερική», επέμεινε.

«Λένε ψέματα. Είναι τρομακτικό, διότι όλοι έχουμε μάτια, όλοι είδαμε τι έγινε. Είδαμε τι έγινε το Σάββατο και είδαμε τι έπαθε η Ρενέ Γκουντ», πλειοδότησε η Τέιλορ Στόνταρτ, 25 ετών, μιλώντας με τόνο έντονα φορτισμένο.

«Προσπαθούν να μας πουν ότι δεν πρέπει να πιστέψουμε αυτό που είδαμε με τα μάτια μας. Με δουλεύετε; Είναι πραγματικά θλιβερό, είναι πραγματικά τρομακτικό», πρόσθεσε, κουνώντας το κεφάλι της.

Η Τρίσα Ντόλι, νοσοκόμα, αισθάνθηκε πως ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι την αφορούσε άμεσα.

«Δεν είναι αυτή η Αμερική στην οποία μπορούμε να ζήσουμε, δεν είναι αυτό που θέλουμε, κανένας μας. Δεν είναι δυνατόν», είπε η 58χρονη.

Άλλοι εκφράστηκαν πιο διακριτικά, αν και δυσκολεύονταν να βρουν λόγια για να περιγράψουν πώς αισθάνονταν.

Κάτοικος της Μινεάπολης, που έδωσε απλά το μικρό της όνομα, Τζέσικα, καταβάλλοντας προσπάθεια να συγκρατήσει τα δάκρυά της, συνόψισε γιατί ένιωσε την ανάγκη να πάει εκεί.

«Αυτό που γίνεται είναι επίθεση εναντίον του Συντάγματος, εναντίον των δικαιωμάτων των αμερικανών πολιτών», είπε. «Οι ελευθερίες που περιορίζονται σήμερα είναι αυτές για τις οποίες δώσαμε μάχες, είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε η αμερικανική επανάσταση», εξήγησε.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP