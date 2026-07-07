Αλέξανδρος Στεφανόπουλος

Όμηρος αμφοτέρων , αμφιβόλου εξέλιξης και προόδου γεωπολιτικών συμφερόντων Ελλάδος και Αιγύπτου , εξακολουθεί μήνες τώρα , να παραμένει από τον περασμένο Σεπτέμβριο ( του 2025) ο νέος ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Συμεών- στην ενθρόνιση του οποίου παρεβρέθει η κορυφή της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας ( πρωθυπουργός ΥΠΕΞ Υπ παιδείας κτλ ) κατά την διάρκεια της τελετής ενθρόνισης του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων .

Εδώ και μήνες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα μυστικό αλλά και θεό σκοτεινό παρασκήνιο μπαράζ, πιέσεων -έμμεσων αλλά και άμεσων – , ενίοτε και ξεκάθαρων εκβιασμών προς την εναπομείνασα Σιναίτικη αδελφότητα ! Αντικείμενο όλης αυτής της ιερό παρασκηνιακής μυστικής διαβούλευσης που διεξάγεται και σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου , βρίσκεται το επικείμενο προεδρικό κυβερνητικό διάταγμα καταστάσεώς και αναγνώρισης του εψηφισμενου νέου ηγουμένου Αρχιμανδρίτη Συμεών από την αιγυπτιακή κυβέρνηση προκειμένου να υπογράψει την νέα συμφωνία που δύο χρόνια τώρα προαναγγέλλει Αθήνα και Κάιρο ! Σύμφωνα με πηγές καλά πληροφορημένες μέσα από την Σιναίτικη αδελφότητα αυτό που ζητείται με αυτό το κείμενο που πάει κι έρχεται στο τρίγωνο Αθήνα Κάιρο Σιναίτικη Αδελφότητα είναι η άνευ όρων παράδοση της ιστορικής κεκτημένης κ αποκτήθηκας περιουσίες της Μονής

Με ουσιαστικά αποδοχή και αναγνώριση της αποφάσεως της αιγυπτιακής Ισμαηλίας η οποία τον περασμένο Μάιο ( 29 Μαΐου 2025) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία όλη η περιουσία της Ιερας Μονής περιέρχεται στο αιγυπτιακό κράτος παραβιάζοντας ιστορικές συμφωνίες αιώνων όπως το ιερό διάταγμα του ίδιου του Μωάμεθ οποίος αφενός αναγνωρίζει ιστορικά προνόμια στην Συναιτικη Αδελφότητα η οποία εγκαταβιωνει στο Θεοβάδιστο Όρος πολύ πριν τον 6ο αιώνα όπως καταγράφουν ιστορικά ντοκουμέντα αλλά αναγνωρίζει κ ο ίδιος ο Μωάμεθ όταν υπέγραψε ιερό κείμενο με την παλάμη του , γνωστότερο ως Αχτινσμες -όπως επεκράτησε να ονομάζεται αυτό β κείμενο – και κάθε άλλο κείμενο που φέρει ως υπογραφή την παλάμη – του ιδρυτή της Ισλαμικής Θρησκείας Μωάμεθ – το οποίο αναγνωρίζει τα απαράγραπτα ιστορικά δικαιώματα αφενός , αφετέρου με το ίδιο αυτό κείμενο ο Μωάμεθ παραχωρεί και εκχωρεί μια σειρά προνομίων στην Σιναίτικη Αδελφότητα η οποία χαίρει τιμής και αναγνώρισης αιώνες τώρα από όλες τις κυβερνήσεις και όλα τα καθεστώτα που δια κυβέρνησαν την Αίγυπτο ανεξαρτήτως ταραχών και κυβερνητικών αλλαγών στην εξουσία ! Από την δημοσιοποίηση της απόφασης της αιγυπτιακής Ισμαηλιας έχουν παρέλθει μήνες και η υπόθεση εκκρεμεί εν τω μεταξύ εν μέσω βιαιοτήτων και πρωτοφανών γεγονότων που εξέθεσαν παγκοσμίως την ορθοδοξία άλλαξε η ηγεσία στο πηδάλιο της Σιναιτικης Αδελφότητας εν μέσω εκατοντάδων δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα!

Προ 24ωρων στην Αθήνα κάποιοι κύκλοι κίνησαν τα θολά και βαλτωμένα νερά με δημοσιεύματα τα οποία όμως φαίνεται πως πόρρω απέχουν των πραγματικών γεγονότων όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο γραφών ( και υπογραφών ) μέσα από πηγές που διασταυρώνονται από πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους πλευρές. Ας δούμε λοιπόν τι απαντούν καλά ενημερωμένες πηγές που για ευνόητους λόγους έχουν ζητήσει να κρατηθεί η ανωνυμία τους και να προστατευτούν ακριβώς επειδή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα ζοφερό παρασκήνιο πιέσεων αλλά και έμμεσων – και άμεσων – εκβιασμών όπως η εσκεμμένη καθυστέρηση της έκδοσης του κυβερνητικού προεδρικού διατάγματος αναγνώρισης της εκλογής και επίσημης εγκατάστασης στην έδρα της Σιναιτικης Αδελφότητας του νέου ηγουμένου Αρχιμανδρίτη Συμεών .

Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε αυτές οι πηγές που γνωρίζουν άμεσα τος εξελίξεις κ τα γεγονότα που διαδραματίζονται μήνες τώρα .

Ας δούμε απαντώντας σημείο προς σημείο σε όλα τα διακινούμενα δημοσιεύματα που είδα το φως της δημοσιότητας από την περασμένη Κυριακή σε εφημερίδα των Αθηνών και αμέσως με ταχύτητα έγινε αναπαραγωγή τους σε μια σειρά σελίδες . Προς τούτο μάλιστα συνετάγη κείμενο με σχετικές απαντήσεις για όλα αυτά τα διακινούμενα κ υποκινούμενα δημοσιεύματα αλλά ενώ το κείμενο δόθηκε προς ενημέρωση και διακίνηση για ενημέρωση των Ελλήνων αλλά και ξένων ως προς την αποκατάσταση των γεγονότων , το κείμενο με άνωθεν παρέμβαση αποτραβήχτηκε πίσω προφανώς ύστερα από νέες πιέσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ! Αυτό το κείμενο καταφέραμε και έχουμε εξασφαλίσει και το δημοσιοποιούμε ως έχει και όπως δόθηκε προς ενημέρωση και πληροφόρηση ως απάντηση στα διακινούμενα fake news!

Το αποκαλυπτικό κείμενο αυτό έχει ως εξής :

«Αποκατάσταση της αλήθειας στα ψεύδη που κυκλοφορούν για το Σινά και την Μόνη της Αγιας Αικατερίνης

Προς το παγκόσμιο κοινό, τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους φύλακες της ανθρώπινης κληρονομιάς: Υπό το φως των συστηματικών εκστρατειών παραπληροφόρησης και της πρωτοφανούς πίεσης που ασκείται στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης – ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια που κατοικούνται συνεχώς στον κόσμο – θέτουμε όλους ενώπιον των ιστορικών και νομικών τους ευθυνών μέσω αυτών των συγκλονιστικών και εύλογων ερωτημάτων:

Πώς μπορούν να κυκλοφορούν τέτοια ψέματα και ισχυρισμοί; Όλα όσα διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όσα έχουν μεταφραστεί από τον δημοσιογράφο Νίκο Μιλήτη σχετικά με μια «επικείμενη συμφωνία» για την επίλυση της κρίσης της μονής, είναι καθαρή κατασκευή και συκοφαντία. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο προπαγάνδας που χρησιμοποιεί η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ασκεί μέγιστη πίεση στον νέο αρχιεπίσκοπο για να τον αναγκάσει να πουλήσει τη μονή στο αιγυπτιακό κράτος!

Γιατί στερείται νομιμότητας από τον αρχιεπίσκοπο; Με ποια λογική το αιγυπτιακό κράτος αρνείται -μέχρι σήμερα- να αναγνωρίσει τη νομιμότητα του νέου αρχιεπισκόπου, Συμεών, ως νόμιμου επικεφαλής της Μονής της Αγίας Αικατερίνης;

Πού είναι η αρχή της ισότητας και της δικαιοσύνης; Γιατί στον επικεφαλής του μοναστηριού δεν χορηγείται η αιγυπτιακή υπηκοότητα, ενώ αυτή η υπηκοότητα χορηγείται τακτικά σε επικεφαλής άλλων μη αιγυπτιακών εκκλησιών και χριστιανικών ιδρυμάτων στη χώρα;

Πώς μπορούν οι πιστοί μοναχοί να αντιμετωπίζονται ως «προσωρινοί τουρίστες»; Πώς μπορούν οι μοναχοί που έχουν περάσει περισσότερα από 42 χρόνια υπηρετώντας αυτόν τον τόπο να ζουν χωρίς υπηκοότητα ή έστω μόνιμη κατοικία; Είναι πιθανό οι άδειες παραμονής τους να ανανεώνονται ετησίως, ουσιαστικά να ισχύουν μόνο για εννέα μήνες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις μήνες χάνονται στον λαβύρινθο του γραφείου διαβατηρίων, περιμένοντας μια άγνωστη απόφαση, στο έλεος της απόρριψης ή της έγκρισης, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν;

Πώς μπορεί το μοναστήρι να διαχειριστεί τις υποθέσεις του υπό αυτόν τον γραφειοκρατικό κατ’ οίκον περιορισμό; Ο περιορισμός του αρχιεπισκόπου στην ιδιότητα του «τουρίστα» αποτελεί άμεση προσπάθεια υπονόμευσης της εξουσίας του και πλήρους παράλυσης των κινήσεών του. Πώς μπορεί να κάνει ανάληψη ούτε μιας λίρας, να έχει πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό ή να υπογράψει οποιοδήποτε επίσημο νομικό έγγραφο όταν δεν έχει την ιδιότητα του πολίτη με δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει του αιγυπτιακού δικαίου;

Θα καταπιεί το έργο της «Μεγάλης Μεταμόρφωσης» την ουσία της ιστορίας; Πού είναι ο σεβασμός για την ιερότητα του τόπου και την πνευματική του ηρεμία, την οποία απολαμβάνει εδώ και αιώνες, απέναντι στο ολοένα και μεγαλύτερο τουριστικό επενδυτικό πρόγραμμα της αιγυπτιακής κυβέρνησης που αγνοεί τη μοναδική θρησκευτική και ιστορική αξία του μοναστηριού;

Ποιες είναι οι πραγματικές εγγυήσεις για τη συνέχιση της μοναστικής παρουσίας στη Μονή Σινά; Πώς μπορούν οι μοναχοί να αισθάνονται ασφαλείς για το μέλλον τους εν μέσω ετήσιων γραφειοκρατικών παρενοχλήσεων και σκόπιμων καθυστερήσεων στην απάντηση στις αιτήσεις παραμονής και βίζας;

Τι θα γίνει αν οι αρχές ενεργήσουν αυθαίρετα αύριο; Ακόμα κι αν χορηγήσουν παραμονή για τα τρία χρόνια που ορίζονται στην τρέχουσα αιγυπτιακή-ελληνική συμφωνία, ποιες εγγυήσεις ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν θα αρνηθεί να την ανανεώσει στο μέλλον με το πρόσχημα της αμέλειας ή της διοικητικής κατάχρησης;

Τι θα απογίνει ένα μοναστήρι που στέκει εδώ και 1500 χρόνια, προστατευμένο από τους μοναχούς του; Θα αφεθεί αυτή η μεγάλη ανθρώπινη κληρονομιά να αντιμετωπίσει το άγνωστο και την ιστορική διαγραφή;

Με ποιο δικαίωμα το αιγυπτιακό κράτος ακυρώνει συνθήκες που έχουν καταγραφεί ανά τους αιώνες; Πώς μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τόσο απροκάλυπτα όλα τα διατάγματα και τα νομικά έγγραφα των δικαστηρίων της Σαρία, ξεκινώντας από τη Διαθήκη του Προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη σε αυτόν), μέσω των εποχών των Ομεϋαδών, των Αββασιδών, των Φατιμιδών και των Οθωμανών, και μέχρι το σύγχρονο κράτος;

Γιατί αυτή η αυθαίρετη και απροκάλυπτη επιλεκτικότητα; Γιατί το κράτος επιλέγει μόνο εκείνα τα ιστορικά έγγραφα και διατάγματα που ταιριάζουν στις ιδιοτροπίες του; Εάν ο επίσημος ιστότοπος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ βασίζει την πρώτη του σελίδα (Συνθήκες και Ψηφίσματα) στη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης που υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 1888, για να νομιμοποιήσει τον επενδυτικό και οικονομικό του χαρακτήρα, γιατί ένα μοναστήρι που υπάρχει από τον έκτο αιώνα μ.Χ. στερείται αναγνώρισης των πολυάριθμων εγγράφων, πράξεων και συνθηκών που συνήφθησαν μεταξύ των μοναχών του και των διαδοχικών αιγυπτιακών κυβερνήσεων;

Ολοκληρώνουμε αυτή τη δήλωση με το πιο σημαντικό και πικρό ερώτημα: Η ανταμοιβή για τους μοναχούς που διατήρησαν αυτόν τον ιστορικό χώρο και ήταν οι πρώτοι που υποστήριξαν, αγκάλιασαν και φρόντισαν για τις ανάγκες των Βεδουίνων του Νότιου Σινά θα είναι η απέλαση και η συγκαλυμμένη εκτόπιση; Ή μήπως θα υποβιβαστούν σε απλούς «ανεπιθύμητους επισκέπτες» σε μια γη της οποίας το έδαφος και την κληρονομιά υπερασπίστηκαν με το αίμα και την ψυχή τους;

Η ιστορία δεν θα είναι ευγενική και οποιαδήποτε επιείκεια όσον αφορά την υπόθεση της Μονής της Αγίας Αικατερίνης αποτελεί περιφρόνηση της τιμής όλης της ανθρώπινης κληρονομιάς.

Απομυθοποιώντας την Προπαγάνδα των Μέσων Ενημέρωσης: Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης Δεν Είναι Πράγματα Πραγμάτων για την Ενέργεια και τα Δισεκατομμύρια της Ελλάδας

Τα ελληνικά κρατικά ΜΜΕ παρουσιάζουν αυτήν την «παράδοση» ως «διπλωματικό επίτευγμα», προσπαθώντας να προωθήσουν τους καταστροφικούς όρους των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και της αιγυπτιακής κυβέρνησης ως μια ρεαλιστική λύση. Ωστόσο, η αλήθεια που αυτό το φερέφωνο των ΜΜΕ (η εφημερίδα «Πρωτόθεμα» και το πρόσφατο άρθρο της για τη μονή από τον δημοσιογράφο Νίκο Μιλήτη) προσπαθεί να αποκρύψει για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι τα ιστορικά δικαιώματα της μονής έχουν παραβιαστεί και η ιδιοκτησία της έχει σφετεριστεί, για να πουληθεί κυριολεκτικά στην αγορά πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων με αντάλλαγμα την ενεργειακή συμφωνία που προσπαθεί να συνάψει η Αθήνα με το Κάιρο για να σωθεί, για να μην αναφέρουμε τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με αυτές τις συμφωνίες.

Η απάντηση στις πλάνες που παρουσιάζονται στο άρθρο απαιτεί την αποκάλυψη των αδιάσειστων νομικών και ιστορικών γεγονότων:

Πρώτον: Από την «εδραιωμένη ιδιοκτησία» σε ένα επισφαλές «δικαίωμα χρήσης»

Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024 και συνεχίστηκαν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, με επικεφαλής από ελληνικής πλευράς τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Καλαντζή, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια τακτική πίεσης. Πρόκειται για το ίδιο άτομο που ασκεί επί του παρόντος έντονη πίεση στον Αρχιεπίσκοπο να υπογράψει τη συμφωνία του περασμένου έτους. Η συμφωνία αυτή αφαιρεί ρητά από τη μονή κάθε δικαίωμα ιδιοκτησίας, αντικαθιστώντας την με «δικαίωμα επικαρπίας» ή «δικαίωμα χρήσης μόνο για θρησκευτικούς σκοπούς».

Αυτή η υποχώρηση δεν είναι επίτευγμα, αλλά μάλλον μια σοβαρή οπισθοδρόμηση που ουσιαστικά μετατρέπει τους μοναχούς σε «προσωρινούς επισκέπτες» στη μόνιμη κατοικία τους. Ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός ότι εάν οι μοναχοί απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο – είτε λόγω αδυναμίας διαμονής εκεί είτε λόγω αλλαγής πολιτικής – η περιουσία επιστρέφει αυτόματα και αμέσως στο αιγυπτιακό κράτος.

Δεύτερο: Κατάσχεση Πνευματικού και Ιστορικού Βάθους

Το ζήτημα δεν σταματά στη νομιμοποίηση της κατάσχεσης 25 ακινήτων. Τα υπόλοιπα 46 οικόπεδα δεν αναγνωρίστηκαν ως νόμιμη ιδιοκτησία, αλλά μάλλον ως υπό όρους κατοχή. Σύμφωνα με αυτές τις επιταγές, ζητείται από τη μονή να παραδώσει αμέσως χώρους ανυπολόγιστης πνευματικής και ιστορικής σημασίας, όπως:

1) Οι κύριοι κήποι της μονής και οι ζωτικές πηγές νερού που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση και τη συνέχιση της ύπαρξης των μοναχών.

2) Ο κήπος της Αγίας Επιστήμης, όπου ασκήτευσε ο Άγιος Παΐσιος ο Αθωνίτης.

3) Οι κήποι του κελιού του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος του Σινά, στους οποίους περιλαμβάνεται η αρχαία εκκλησία που φέρει το όνομά του.

Τρίτο: Το όπλο της «Προσωρινής Κατοικίας» και η Μη Αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου

Το άρθρο καυχιέται για τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Συμεών, ξεχνώντας βολικά ότι οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αρνηθεί σκόπιμα -ακόμα και τώρα- να αναγνωρίσουν τη νομιμότητά του ως αρχιεπισκόπου και να του χορηγήσουν την αιγυπτιακή υπηκοότητα, όπως συνηθίζεται με άλλους επικεφαλής εκκλησιών και χριστιανικών δογμάτων ξένων εθνικοτήτων στην Αίγυπτο. Για πάνω από ένα χρόνο, ο ηγούμενος εισερχόταν και εξερχόταν από την Αίγυπτο χρησιμοποιώντας το διπλωματικό του διαβατήριο και την τουριστική του βίζα, χωρίς καν νόμιμη άδεια παραμονής! Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μοναστήρι στεγάζει περίπου είκοσι μοναχούς, κυρίως ελληνικής, αμερικανικής και λιβανέζικης υπηκοότητας, κανένας από τους οποίους δεν έχει αιγυπτιακή υπηκοότητα και διαμένει με προσωρινές άδειες, αποτελεί σαφές εργαλείο εκβιασμού της ηγεσίας του μοναστηριού. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την ανανέωση αυτών των αδειών αύριο εάν αλλάξει το πολιτικό τοπίο;

Τέταρτον: Δικαστική Χειραγώγηση και Αγνόηση της Ιστορίας

Αυτό που τα μέσα ενημέρωσης περιγράφουν ως «νέα νομική κατάσταση» είναι προϊόν δικαστικής και διοικητικής χειραγώγησης. Το 1980, όταν η αιγυπτιακή κυβέρνηση απαίτησε έγγραφα ιδιοκτησίας για περιοχές που δεν διαθέτουν κτηματολόγιο, το μοναστήρι μας ήταν από τα πρώτα που συμμορφώθηκαν, υποβάλλοντας 71 ολοκληρωμένους φακέλους για κήπους, εκκλησίες και ιερά. Λάβαμε επίσημες αποδείξεις που αποσκοπούσαν στην απόδειξη της ιδιοκτησίας. Ενώ άλλοι με τεράστιες ιδιοκτησίες έλαβαν τα έγγραφά τους, στο μοναστήρι μας είπαν να περιμένει δεκαετίες, μόνο και μόνο για να του πουν: «Δεν έχετε κανένα δικαίωμα εδώ. Είστε ξένοι!»

Πώς μπορεί να ειπωθεί αυτό σε μοναχούς που κατοικούν σε αυτό το μοναστήρι στην καρδιά του Σινά από τον 6ο αιώνα μ.Χ.; Τα αιγυπτιακά δικαστήρια, με τη συνενοχή της ελληνικής διπλωματίας, αγνόησαν όλα τα ιστορικά διατάγματα και τους τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν χορηγηθεί στο μοναστήρι ανά τους αιώνες από διάφορες κυβερνήσεις και διαδοχικές συγκρούσεις που έχουν πλήξει την Αίγυπτο.

Εν ολίγοις:

Αυτό που συμβαίνει δεν είναι συμφωνία, αλλά μάλλον η αναγκαστική απογύμνωση του μοναστηριού από τις ιστορικές του ρίζες και την πνευματική του αξία σε αντάλλαγμα για τα φευγαλέα ενεργειακά συμφέροντα της κυβέρνησης των Αθηνών. Η προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης δεν θα αποκρύψει το γεγονός ότι η μετατροπή της ιστορικής ιδιοκτησίας σε απλή «μίσθωση ή δικαίωμα χρήσης» αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη της ορθόδοξης ανθρώπινης κληρονομιάς. Η ιστορία δεν θα δεχτεί την πώληση του Σινά και των ιερών του τόπων στην αγορά πολιτικών συμφωνιών. Προτρέπουμε τους αξιόλογους δημοσιογράφους να μην αναδημοσιεύουν όλα όσα δημοσιεύονται στον ελληνικό τύπο και να ερευνούν τις πηγές των ειδήσεών τους.»