Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε τέσσερις χώρες του Κόλπου προκειμένου να συζητήσει για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα θα ταξιδέψει στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ και θα συναντηθεί με τους ηγέτες των χωρών αυτών από τις 19 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του.

«Ο Γάλλος πρόεδρος σκοπεύει να συζητήσει την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις της στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων», αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση.