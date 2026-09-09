Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Κολομβία, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική, με στόχο να παράσχει στήριξη σε ηγέτες φίλα προσκείμενους στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να επιβεβαιώσει τη νέα κυριαρχία των ΗΠΑ στην ήπειρο.

Η εκλογή του δεξιού Κολομβιανού προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μεγάλου θαυμαστή του Τραμπ, άλλαξε τα δεδομένα για την Ουάσινγκτον, που διατηρούσε κάκιστες σχέσεις με τον αριστερό προκάτοχό του, τον Γκουστάβο Πέτρο. Ο 48χρονος εκατομμυριούχος επιχειρηματίας και δικηγόρος δε λα Εσπριέγια, εξελέγη τον Ιούνιο, υιοθετώντας μια αντισυστημική ρητορική.

«Νομίζω ότι (η εκλογή του) εντάσσεται σε μια τάση που παρατηρούμε στο δυτικό ημισφαίριο, αυτή της ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ και τα αμερικανικά συμφέροντα» είπε ο Ρούμπιο κατά την αναχώρησή του από το Μαϊάμι.

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον νέο πρόεδρο στο προπύργιό του, την Μπαρανγκίλα, μια πόλη-λιμάνι στην Καραϊβική. Ο Κολομβιανός ομόλογός του Ομάρ Μπούλα είπε ότι η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί «την έναρξη της ανοικοδόμησης της στρατηγικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ, του κυριότερου εταίρου μας στην περιοχή».

Η Κολομβία βιώνει ένα νέο κύμα βίας, που πυροδοτούνται από την αντιπαράθεση μεταξύ των ανταρτών και των καρτέλ για το ποιος θα ελέγχει τους διαδρόμους διακίνησης των ναρκωτικών στη χώρα. Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου, ο πρόεδρος εξαπέλυσε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ενόπλων οργανώσεων.

Η Μπογκοτά εντάχθηκε επίσης πρόσφατα στην «Ασπίδα της Αμερικής», τον συνασπισμό των χωρών υπό την ηγεσία του Τραμπ για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών στην περιοχή. Σήμερα, εντάχθηκε στον συνασπισμό αυτόν και το Περού. «Συγχρονίζουμε τις προσπάθειές μας για να προστατεύσουμε το ημισφαίριό μας από τις διασυνοριακές και περιφερειακές απειλές», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα επισκεφθεί επίσης τον Ισημερινό και το Περού στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας του που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. «Δεν μπορούμε να πάμε παντού» αλλά αυτή η μίνι περιοδεία «θα ενισχύσει την παρουσία μας στο ημισφαίριο», είπε ο ίδιος.

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βολιβία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Ονδούρα, Περού) έκαναν ή συνέχισαν μια συντηρητική στροφή.