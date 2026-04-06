Περιορισμοί στη διάθεση καυσίμων καταγράφονται σήμερα σε σειρά ιταλικών αεροδρομίων, επηρεάζοντας τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, προβλήματα εντοπίζονται στο Μπρίντιζι, την Πεσκάρα και το Ρέτζιο της Καλαβρίας, ενώ παρόμοια ζητήματα είχαν παρουσιαστεί πριν από δύο ημέρες στα αεροδρόμια Μιλάνο-Λινάτε, Βενετίας, Τρεβίζο και Μπολόνια.
🇮🇹🇮🇷 Italy is now seeing fuel strain caused by the Iran war, with airports in Bologna, Milan Linate, Treviso, and Venice limiting jet fuel availability for flights.
Half of Europe’s jet fuel imports come from the Persian Gulf, so when flows stop, aviation gets hit fast.
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 5, 2026
Στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, ανακοινώθηκε ότι έως και αύριο το μεσημέρι )7/4), δεν θα πραγματοποιείται ανεφοδιασμός καυσίμων για τα αεροσκάφη. Από το μέτρο εξαιρούνται κυβερνητικές πτήσεις, καθώς και αποστολές διάσωσης ή υγειονομικής υποστήριξης.
🇮🇹 — Italy has begun rationing aviation fuel at major northern airports amid the escalating Middle East conflict.
Fueling limits are now in effect at Milan Linate, Venice, Treviso and Bologna until at least April 9, according to Air BP Italia notices and Corriere della Sera.… pic.twitter.com/g4BRi08kmZ
— Vitamvivere (@Vitamvivere) April 5, 2026
NEW: Several airports in Italy issued advisories of limited fuel supplies for the next few days as the conflict in the Middle East shows few signs of ending.
Fuel restrictions for flights have been introduced at the airports of Bologna, Milan Linate, Treviso and Venice,… pic.twitter.com/tyGFm4h1Dj
— Mintel World (@mintelworld) April 5, 2026
Στο Ρέτζιο της Καλαβρίας ισχύει ανώτατο όριο ανεφοδιασμού, με κάθε αεροσκάφος να μπορεί να λάβει έως 3.000 λίτρα καυσίμων μέχρι αύριο (7/4). Την ίδια ώρα, στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, μέχρι και την Τετάρτη (8/4) διατίθεται μόνο ένα βυτιοφόρο χωρητικότητας 20.000 λίτρων, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες εξυπηρέτησης πτήσεων.