Περιορισμοί στη διάθεση καυσίμων καταγράφονται σήμερα σε σειρά ιταλικών αεροδρομίων, επηρεάζοντας τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, προβλήματα εντοπίζονται στο Μπρίντιζι, την Πεσκάρα και το Ρέτζιο της Καλαβρίας, ενώ παρόμοια ζητήματα είχαν παρουσιαστεί πριν από δύο ημέρες στα αεροδρόμια Μιλάνο-Λινάτε, Βενετίας, Τρεβίζο και Μπολόνια.

 

Στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, ανακοινώθηκε ότι έως και αύριο το μεσημέρι )7/4), δεν θα πραγματοποιείται ανεφοδιασμός καυσίμων για τα αεροσκάφη. Από το μέτρο εξαιρούνται κυβερνητικές πτήσεις, καθώς και αποστολές διάσωσης ή υγειονομικής υποστήριξης.

 

 

 

 

Στο Ρέτζιο της Καλαβρίας ισχύει ανώτατο όριο ανεφοδιασμού, με κάθε αεροσκάφος να μπορεί να λάβει έως 3.000 λίτρα καυσίμων μέχρι αύριο (7/4). Την ίδια ώρα, στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, μέχρι και την Τετάρτη (8/4) διατίθεται μόνο ένα βυτιοφόρο χωρητικότητας 20.000 λίτρων, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες εξυπηρέτησης πτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιταλικά αεροδρόμια #καυσίμων #Μπρίντιζι #περιορισμοί #Πεσκάρα