Μια ξαφνική είδηση που αφορά την κατάσταση της υγείας του Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έκανε τον γύρο του κόσμου πριν από λίγες ώρες, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στους πιστούς.

Ο ίδιος ο Πάπας αποκάλυψε ένα ιατρικό ζήτημα που προέκυψε πρόσφατα και τον αφορά, το οποίο ωστόσο φαίνεται πως αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία και άμεσα αντανακλαστικά από τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων ελέγχων στους οποίους υποβάλλεται, η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί στενά εντόπισε ένα μικρό οζίδιο στον πνεύμονά του.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Ποντίφικας αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για την αφαίρεση του οζιδίου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η επέμβαση και να ξεκινήσει η περίοδος της ανάρρωσης, το καθημερινό του πρόγραμμα αναμένεται να προσαρμοστεί αναλόγως, την ώρα που μηνύματα συμπαράστασης φτάνουν από κάθε γωνιά του πλανήτη, με την ευχή να επιστρέψει γρήγορα στα καθήκοντά του.

«Οι γιατροί μού διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα, σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Οι γιατροί θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους, να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του», είπε το μεσημέρι ο πάπας Λέων ο ΙΔ ‘, απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο Ποντίφικας πρόσθεσε ότι «η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες».