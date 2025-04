Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ισραηλινή Daily Haaretz ανέφερε ότι «περίπου 970 μέλη αεροσκαφών, μερικά σε υπηρεσία ενεργής εφεδρείας, υπέγραψαν την επιστολή που αντιτίθεται στον πόλεμο, αλλά δεν δήλωναν άρνηση να υπηρετήσουν».

Τις τελευταίες ημέρες, οι ανώτεροι ηγέτες της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν προσωπικές τηλεφωνικές κλήσεις σε εφέδρους που ενέκριναν το μήνυμα, προτρέποντάς τους να αποσύρουν την υποστήριξή τους, ανέφερε το μέσο. Οι διοικητές ενημέρωσαν τους εφέδρους ότι αντιμετωπίζουν απόλυση εάν αρνηθούν να συμμορφωθούν, σύμφωνα με την Haaretz.

Μετά την απειλή, μόνο 25 υπογράφοντες απέσυραν τα ονόματά τους, ενώ οκτώ άλλοι ζήτησαν να προσθέσουν τις δικές τους υπογραφές.

Οι υπογράφοντες της επιστολής, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας και των πιλότων, υποστηρίζουν ότι «οι μάχες στη Γάζα εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι την ασφάλεια».

Καλούν επίσης όλους τους Ισραηλινούς να κινητοποιηθούν και να ζητήσουν το τέλος της γενοκτονίας στη Γάζα και την επιστροφή όλων των αιχμαλώτων. «Κάθε μέρα που περνάει θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους».

⚡️🇮🇱BREAKING:

970 Israeli Air Force reservists have called for an end to the war on Gaza in exchange for the return of all Israeli captives, stating that the war is being driven by personal political interests (a reference to Netanyahu).

They published their names in a public… pic.twitter.com/JdAAmAIGEX

— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 10, 2025