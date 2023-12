Ρωσική πυραυλική επίθεση έγινε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (13/12) το Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 50 άνθρωποι.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Σέρχι Πόπκο σε ανακοίνωση του, έκανε λόγο για 51 τραυματίες, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια δεκαριά περιπτώσεις πτώσης συντριμμιών» από βλήματα καταγράφηκαν και έπληξαν κυρίως την περιφέρεια Ντεσνιάνσκι, όπου 17 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, απομακρύνθηκαν από πολυκατοικία που έπιασε φωτιά.

Από την πλευρά της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε πως η Ρωσία άρχισε την επίθεσή της «ακριβώς στις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», εκτοξεύοντας προς το Κίεβο δέκα πυραύλους οι οποίοι καταρρίφθηκαν.

Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, μια «πολυκατοικία υπέστη ζημιές» στην περιφέρεια του Ντνιπρόφκσι, προκαλώντας την απομάκρυνση «15 κατοίκων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά και δύο πρόσωπα με αναπηρία».

«Ένας πύραυλος έπεσε στο χώρο ενός από τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωσε αργότερα αναφέροντας τον τραυματισμό ενός προσώπου.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση εναντίον του Κιέβου μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, οκτώ ρωσικοί πύραυλοι, που πετούσαν με κατεύθυνση την πρωτεύουσα, καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με το Κίεβο. Οι διασώστες χρειάστηκε να περιθάλψουν τέσσερα πρόσωπα.

Στον νότο, η Οδησσός έγινε επίσης στόχος μιας ρωσικής επίθεσης, έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο δήμαρχος της πόλης Γκενάντι Τρουχάνοφ.

«Δυστυχώς υπάρχουν τραυματίες», δήλωσε χωρίς να αναφέρει αριθμό.

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής Σαχίντ καταρρίφθηκαν πάνω από την πόλη.

Aftermath of a #russian missile attack on the capitol of #Ukraine, #Kyiv.

This attack took place during the night. People were asleep.

Let that sink in. pic.twitter.com/8jn5V3pfqb

— Oleks Taran (@ollleks) December 13, 2023