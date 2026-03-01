Περίπου 500 Ρώσοι πολίτες είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το Ιράν μέσω Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, στο πλαίσιο των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram, εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης εξέφρασε ευχαριστίες προς το Αζερμπαϊτζάν για τη συνδρομή του.

«Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Αζερμπαϊτζάν για τη βοήθειά του, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εξέτασης ζητημάτων που σχετίζονται με την έκδοση αδειών διέλευσης των συνόρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε σύσταση προς τους Ρώσους υπηκόους που βρίσκονται σε Ιράν και Ισραήλ, να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Μέση Ανατολή.