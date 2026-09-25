Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ προχθές Τετάρτη, μεταφέροντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters Αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σχεδόν 40 εξ αυτών των πλοίων συντονίστηκαν με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για την προστασία τους, δήλωσε η πηγή αυτή, αναφέροντας πως περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να επιδιώκει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού που στραγγαλίζει την οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την Ουάσινγκτον να πιέζει τους Ιρανούς να σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν ημερησίως περίπου 125 μεγάλα εμπορικά πλοία – συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων, πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, φορτηγών χύδην φορτίου και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – διακινώντας περί το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας τροφοδοσίας με αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με πηγές ενήμερες για τις συνομιλίες που επικαλείται το Reuters, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη συζητούν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, που συμπεριλαμβάνουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν από την Ουάσιγκτον.