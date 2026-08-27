Το Λιμενικό της Μαυριτανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διέσωσε προχθές Τρίτη περισσότερους από 160 μετανάστες, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, έπειτα από βλάβη στον κινητήρα του σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, και παρά τους κινδύνους για τη ζωή τους, πολλοί Αφρικανοί προσπαθούν να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη, αφού οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν περιορίσει δραστικά τις θεωρήσεις εισόδου και έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορά τους.

Εκατοντάδες μετανάστες έχουν διασωθεί, έχουν πνιγεί ή αγνοούνται στα ανοικτά της Μαυριτανίας τους τελευταίους μήνες, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονται από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια, τη Γουινέα ή το Μαλί.

Στην πιρόγα που εντοπίστηκε την Τρίτη και η οποία είχε αναχωρήσει από την Γκάμπια επέβαιναν 99 Σενεγαλέζοι, ανάμεσά τους έξι γυναίκες και δύο παιδιά, 56 υπήκοοι Γουινέας, εκ των οποίων οι 38 ήταν γυναίκες και 15 παιδιά, όπως και έξι υπήκοοι Γκάμπιας, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού της Μαυριτανίας.

“Το πλοιάριο αναχώρησε από την Μπανζούλ, πρωτεύουσα της Γκάμπιας, και βρισκόταν περίπου οκτώ μέρες στη θάλασσα προτού γίνει αντιληπτό από το Λιμενικό, το οποίο επενέβη για να διασώσει τους επιβαίνοντες”, πρόσθετε η ανακοίνωση.

“Όλοι οι επιβάτες της πιρόγας είναι σώοι και ασφαλείς”, τόνισε, εξηγώντας ότι οι 161 μετανάστες θα μεταφερθούν “σε κέντρο υποδοχής στη Νουαξότ”, πρωτεύουσα της Μαυριτανίας.

Συνήθως μετά τη διάσωσή τους οι μετανάστες οδηγούνται σε προσωρινό κέντρο υποδοχής, όπου τους αναλαμβάνουν ανθρωπιστικές οργανώσεις, προτού εξεταστεί η κατάστασή τους.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί πολλές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θάλασσα από τις Αρχές της Μαυριτανίας.

Περισσότεροι από 300 μετανάστες, εκ των οποίων 40 παιδιά, “σε δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση”, διασώθηκαν τη νύχτα της 19ης προς την 20ή Αυγούστου από το Λιμενικό της Μαυριτανίας, την ώρα που το υπερφορτωμένο πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν, παράδερνε στη θάλασσα. Το πλοιάριο είχε αναχωρήσει από την Γκάμπια μεταφέροντας 315 ανθρώπους με καταγωγή από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια και το Μαλί.

Εξάλλου στα μέσα Αυγούστου 42 μετανάστες από την Γκάμπια και τη Σενεγάλη -ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά– διασώθηκαν από το Λιμενικό της Μαυριτανίας αφού σημειώθηκε βλάβη στη μηχανή του πλοιαρίου τους.

Τον Ιούλιο 144 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα μετά την αναχώρηση πλοιαρίου από την Γκάμπια με περίπου 190 επιβαίνοντες. Το πλοιάριο εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου “αφού παράδερνε επί σχεδόν 25 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό”, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, κυρίως νέοι, προσπαθούν εδώ και χρόνια να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού, κατευθυνόμενοι κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών, με υπερφορτωμένα πλοιάρια, πολλά από τα οποία είναι σε κακή κατάσταση.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα από τις Αρχές της Σενεγάλης, της Μαυριτανίας και του Μαρόκου έχει αναγκάσει τους μετανάστες να αναχωρούν από την Γκάμπια, τη Γουινέα- Μπισάου ή τη Γουινέα και προορισμό τα Κανάρια νησιά, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο τη διάρκεια του ταξιδιού και αυξάνοντας τους κινδύνους.

Η Μαυριτανία υπέγραψε το 2024 συμφωνία με την ΕΕ με στόχο κυρίως την ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Ένα κονδύλι ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ, που διατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση των συνόρων, την ενίσχυση των δυνατοτήτων διάσωσης στη θάλασσα, την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών, καθώς και αναπτυξιακά έργα.