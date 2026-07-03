Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκαν σχεδόν 800 δήμοι στο Περού, λόγω του «επικείμενου κινδύνου» σφοδρών βροχοπτώσεων που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη.

Περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια Περουβιανοί διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για πλημμύρες και κατολισθήσεις, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Εκτίμησης, Πρόληψης και Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών (Cenepred).

«Κηρύξαμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες σε 796 κοινότητες, λόγω των σφοδρών βροχών που περιμένουμε» ανέφερε η Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών σε ανακοίνωσή της.

Το Περού έχει 1.800 δήμους συνολικά.

Με την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε συντονισμό με την Πολιτική Προστασία και τη στήριξη του κράτους, επιτρέπεται να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό και τις υποδομές. Ο οργανισμός που παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου Ελ Νίνιο στο Περού αναβάθμισε από «μέτρια» σε «ισχυρή» την ένταση με την οποία αναμένεται να πλήξει τη χώρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το Ελ Νίνιο μπορεί φέτος να εξελιχθεί σε ένα από τα εντονότερα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα υψηλή τον Ιούνιο στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, την περιοχή κατά μήκος του Ισημερινού, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κέντρο Copernicus Marine. Στις παραθαλάσσιες περιοχές του Περού, έφτασε μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή πέντε βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.

Το 2023 οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που επιδεινώθηκαν λόγω του Ελ Νίνιο στοίχισαν τη ζωή σε 99 ανθρώπους στο Περού.