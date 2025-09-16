Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς την ακρόπολη των Ίνκα στο Μάτσου Πίτσου, που είναι ο κυριότερος τουριστικός μαγνήτης του Περού, ανεστάλησαν χθες Δευτέρα, εξαιτίας κινητοποίησης κατοίκων, ανακοίνωσε η εταιρεία που διαχειρίζεται τη σύνδεση.

Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των τουριστών που έχουν αποκλειστεί, ούτε σχέδιο για την απομάκρυνσή τους ως αυτό το στάδιο.

Μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι αλλοδαποί, σύμφωνα με τα υπουργεία Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού.

Κάτοικοι διεκδικούν να αναλάβει νέα εταιρεία τη μεταφορά με λεωφορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό ως τον αρχαιολογικό χώρο, μετά το τέλος της προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, διάρκειας 30 ετών.

«Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ανακοινώθηκε η προσωρινή αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία PerúRail.

Η κυριότερη πρόσβαση στο μνημείο εξασφαλίζεται με τρένο από την πόλη Κούσκο, την άλλοτε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκα, σε απόσταση κάπου 110 χιλιομέτρων.

Διαδηλωτές έχουν αποκλείσει με βράχους και κορμούς δένδρων τμήματα των σιδηροτροχιών, εξήγησε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην περουβιανή αστυνομία.

Την κινητοποίηση οργανώνει το Μέτωπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Μάτσου Πίτσου, το οποίο ανακοίνωσε προχθές Κυριακή απεργία επ’ αόριστον ωσότου αναλάβει νέα εταιρεία μεταφοράς με λεωφορεία.

«Οι διαδηλώσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους τουρίστες, βλάπτουν τη φήμη της χώρας και το όνομα του Περού», έκρινε μιλώντας στο AFP ο Κάρλος Μίγια, πρώην πρόεδρος του τουριστικού επιμελητηρίου της Κούσκο.