Δικαστήριο στη Λίμα καταδίκασε χθες (15/12) σε φυλάκιση δεκαεπτά ετών, τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι δικάζονταν επειδή βασάνισαν και βίασαν διεμφυλική μέσα σε αστυνομικό τμήμα το 2008, υπόθεση που είχε προκαλέσει κατακραυγή και καταδίκες εντός του Περού.

Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ) είχε καταδικάσει το 2020 το Περού για τη βάρβαρη μεταχείριση που υπέστη η Ασούλ Ρόχας, τότε 34 ετών, στο αστυνομικό τμήμα Κάσα Γκράντε, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Αστυνομικοί επιτέθηκαν στη διεμφυλική γυναίκα απλούστατα επειδή «ανήκε στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ», είχε τονίσει το ΔΔΑΔ.

#Importante. Tercer Juzgado Penal Colegiado impuso una condena de 17 años de prisión efectiva para los efectivos policiales Dino Ponce Pardo, Luis Quispe Cáceres y Juan León Mostacero por los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en perjuicio de la ciudadana… pic.twitter.com/AvFw3YvEuw — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 15, 2025

Δυο χρόνια αργότερα, η Περουβιανή κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη από το θύμα. Κατόπιν διαταγής του ΔΔΑΔ, το Περού συνέχισε την έρευνα εις βάρος των αστυνομικών, που παρέμεναν ελεύθεροι.

Η ετυμηγορία αναγνώστηκε στην τελευταία ακροαματική διαδικασία της δίκης, που είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο και μεταδιδόταν απευθείας από την τηλεόραση.

Οι αστυνομικοί Ντίνο Πόνσε, Λουίς Κίσπε και Χουάν Λεόν καταδικάστηκαν να εκτίσουν 17 χρόνια κάθειρξη και το δικαστήριο διέταξε την άμεση φυλάκισή τους. Η Περουβιανή εισαγγελία επισήμανε πως υπέβαλαν το θύμα «σε σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση και βιασμό».