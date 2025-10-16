Περουβιανός δικαστής απέρριψε χθες Τετάρτη αίτημα της εισαγγελίας να απαγορευτεί στην πρώην πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε, που καθαιρέθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Κογκρέσο, να βγει από τη χώρα.

Ο δικαστής Φερνάντο Βαλδές έκρινε «αβάσιμο» το εισαγγελικό αίτημα, που προέβλεπε να αποτραπεί η έξοδος της κ. Μπολουάρτε από τη χώρα των Άνδεων για 36 μήνες, ενόσω διενεργούνται έρευνες σε βάρος της για ξέπλυμα χρήματος όταν ήταν αντιπρόεδρος και για «εγκατάλειψη» της θέσης της κατά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στη μύτη όταν ασκούσε την προεδρία, χωρίς ειδοποίηση του κοινοβουλίου όπως ήταν υποχρεωτικό από τον νόμο.

Για τον δικαστή Βαλδές, «δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής» της πρώην αρχηγού του κράτους.

Η πρώην πρόεδρος, που παύτηκε την Παρασκευή από το κοινοβούλιο με διαδικασία-εξπρές για «μόνιμη ηθική ακαταλληλότητα» να ασκεί τα καθήκοντά της, διαβεβαίωσε πως δεν έχει ουδεμία πρόθεση να ζητήσει άσυλο σε χώρα του εξωτερικού. «Δεν έχω ευθύνες για καμιά» από τις υποθέσεις για τις οποίες διενεργούνται έρευνες σε βάρος της, είπε η κ. Μπολουάρτε σε δημοσιογράφους. «Έχω ήσυχη συνείδηση, βρίσκομαι στο σπίτι μου και θα παραμείνω στη χώρα μου», επέμεινε.

Πλέον την προεδρία της λατινοαμερικάνικης χώρας έχει αναλάβει ο πρώην πρόεδρος του Κογκρέσου Χοσέ Χερί, 38 ετών, ο οποίος θα ασκήσει την εξουσία ως τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2026.