Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο καταγράφεται η εν ψυχρώ εκτέλεση μιας γυναίκας στο Περού.

Η δικηγόρος, Έλενα Σίλβα Παντίλα απολάμβανε τον καφέ της με τρεις φίλους, την ώρα που ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, την πυροβόλησε και της αφαίρεσε τη ζωή.

Ο εκτελεστής όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό, βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής πίσω από το κεφάλι της γυναίκας, την σημάδεψε και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων πυροβόλησε.

Βίντεο από την εν ψυχρώ εκτέλεση της δικηγόρου – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Περού, η δικηγόρος που έχασε τη ζωή της με τόσο τραγικό τρόπο, ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη, ο οποίος μετά τη δολοφονία της Παντίλα τράπηκε σε φυγή. Η αιτία και τα ακριβή κίνητρα που «ώθησαν» τον εκτελεστή να προβεί σε αυτή την αποτρόπαια πράξη, παραμένουν άγνωστα.