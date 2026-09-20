Μια δημοσιογράφος, υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου, δολοφονήθηκε χθες Σάββατο (19/9) κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς στο Περού.

Η 44χρονη Σούσι Απόντε – υποψήφια στην περιφέρεια Άνκας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου – διατηρούσε τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «China Polo Dominical», όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας.

🇵🇪🔴ASESINAN A BALAZOS A LA PERIODISTA Y CANDIDATA “CHINA POLO” EN PERÚ La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, fue asesinada a balazos este sábado durante una actividad de campaña en un mercado de Caraz,… pic.twitter.com/0v8WFrmNQ3 — News On Demand (@OnDemand_News) September 19, 2026

Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

#CARAZ | CHINA POLO VICTIM4DA EN MERCADO DE CARAZ, HAY VARIOS HERIDOS Un lamentable y s4ngri3nto hecho se registró este sábado 19 de septiembre en el mercado de Caraz. De acuerdo con información preliminar que llega desde la zona, la conocida conductora de un dominical y… pic.twitter.com/Yh1Rgp0fuB — Javier Poma. HUARAZ INFORMA📌 Cel. 971513239 (@JpPoma) September 19, 2026

🇵🇪 | URGENTE: La periodista peruana Susy Isabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada en Huaylas. pic.twitter.com/g1PplZaglm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 19, 2026

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, υπηκόου Βενεζουέλας.

Πριν από λίγες ημέρες, η Σούσι Απόντε ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων πως δεχόταν απειλές μέσα από τις φυλακές.

Το Συμβούλιο Τύπου του Περού, το οποίο εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους στη χώρα, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας, υπογραμμίζοντας πως ανάλογες υποθέσεις παραμένουν «ανεξιχνίαστες».

Τέσσερις Περουβιανοί δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.