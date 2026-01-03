Δύο μέλη συγκροτήματος της δημοφιλούς στη Λατινική Αμερική μουσικής κούμπια τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου στη διάρκεια υπαίθριας συναυλίας, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο προάστιο Καραμπάιγιο της πρωτεύουσας του Περού, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Άνδρας σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια συναυλίας

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση ενόπλων εναντίον μουσικού συγκροτήματος στη Λίμα σε λίγους μήνες. Σύμφωνα με την εισαγγελία, άνδρας που κινείτο με μοτοσικλέτα πυροβόλησε αρκετές φορές προς τη σκηνή όπου έπαιζε το συγκρότημα Carlos Miguel y Orquesta.

Ένας Περουβιανός κιθαρίστας κι ένας Βενεζουελάνος τρομπονίστας διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Περού, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και τον πανικό που επικράτησε. Διακρίνεται επίσης ένας τραυματισμένος μουσικός να απομακρύνεται στα χέρια από συναδέλφους του.

Ο τραγουδιστής και επικεφαλής του συγκροτήματος, ο Κάρλος Μιγκέλ Μοράλες, εμφανίστηκε βέβαιος σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο ίδιος. «Όλες (σ.σ. οι σφαίρες) προορίζονταν για εμένα», είπε.

#LoÚltimo | #Cámara captó el #ataque a balazos contra #CarlosMiguel y #Orquesta. Asistentes salieron desesperados ante el atentado #criminal en #Carabayllo. Iban dos en una moto y dispararon sin piedad. Músicos en todo el país continúan bajo la mirada del crimen organizado. pic.twitter.com/ZKhCBiRyEp — Omar Coca (@OmarCoca_) January 2, 2026

Imágenes luego de la balacera en concierto de Carlos Miguel en Carabayllo. Se ve cuando llevan a un herido. pic.twitter.com/p6eIUQi8si — Carlos Viguria (@cviguria) January 2, 2026

Πολλά περιστατικά ενόπλων επιθέσεων κατά μουσικών μέσα σε λίγους μήνες

Τον Οκτώβριο, τέσσερις μουσικοί από το συγκρότημα Agua Marina τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λίμα. Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής Πάουλ Φλόρες σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου με το οποίο το συγκρότημά του – Armonia 10 – επέστρεφε από συναυλία στο ανατολικό τμήμα της περουβιανής πρωτεύουσας.

Πολλά συγκροτήματα της μουσικής κούμπια – πρόκειται για είδος εξαιρετικά δημοφιλές στο Περού και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής – έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο κυκλωμάτων εκβιαστών.

Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση του Περού κήρυξε την πρωτεύουσα Λίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βγάζοντας τον στρατό στους δρόμους προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξημένη εγκληματικότητα.

