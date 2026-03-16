Δύο εργάτες που καθάριζαν έναν ορεινό δρόμο στο βόρειο Περού γλίτωσαν παρά τρίχα από μια κατολίσθηση που παρέσυρε τον εκσκαφέα που χειρίζονταν.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από έναν κάτοικο της περιοχής δείχνουν τη στιγμή που ξεκίνησε η κατολίσθηση και οι εργάτες εγκατέλειψαν γρήγορα το μηχάνημα, πριν το έδαφος υποχωρήσει προς την κοιλάδα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι εργασίες καθαρισμού αφορούσαν την αποκατάσταση ενός δρόμου που είχε υποστεί ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις.