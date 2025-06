Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε χθες Κυριακή την πρωτεύουσα του Περού και τα περίχωρά της, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 36 στην πρωτεύουσα Λίμα και προκαλώντας κατολισθήσεις και ζημιές σε κτιριακές υποδομές των υπηρεσιών υγείας και του σχολικού συστήματος, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους των Άνδεων.

Ο σεισμός καταγράφτηκε περί τις 11:35 (τοπική ώρα· 19:35 ώρα Ελλάδας), περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καγιάο, παραθαλάσσιας πόλης κάπου δέκα χιλιόμετρα από τη Λίμα, σύμφωνα με το περουβιανό εθνικό σεισμολογικό κέντρο.

Whoahh! The M5.6 earthquake less than an hour ago has triggered landslides on the Costa Verde in Lima, Peru 👀😱 pic.twitter.com/zBNCkP09Xr — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 15, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 36χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε τοιχίο πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαινε, στη συνοικία Ιντεπεντένσια της περουβιανής πρωτεύουσας.

Από την πλευρά του, το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (COEN) έκανε λόγο για 36 τραυματίες στη Λίμα, ο ένας από τους οποίους έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο.

«Καλώ τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι», δήλωσε η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, θυμίζοντας πως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Latina εικονίζει κατολισθήσεις σε διάφορες κοινότητες στη Λίμα και στα περίχωρά της. Η λειτουργία του μετρό στην πρωτεύουσα διακόπηκε για λίγο.

VIDEO: Dust, sand rise from cliffs in Lima, Peru, after 6.1 earthquake. The earthquake killed one person and triggered landslides, officials said. President Dina Boluarte called for “calm” from citizens, noting that there was no tsunami warning for the South American country’s… pic.twitter.com/FpUstJf3ST — AFP News Agency (@AFP) June 16, 2025

«Οι δονήσεις έγιναν πιο αισθητές στη Λίμα και στην Καγιάο», είπε στο Canal N ο πρόεδρος του ινστιτούτου γεωφυσικής του Περού Ερνάντο Ταβέρα.

More CCTV of the M5.6 earthquake that struck Peru. This is from Lima…pic.twitter.com/t0njp3Zffo — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 15, 2025

Το Περού βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, αχανή ζώνη έντονης ηφαιστειακής και σεισμικής δραστηριότητας που εν μέρει εκτείνεται κατά μήκος των δυτικών ακτών της αμερικανικής ηπείρου.

Στη χώρα καταγράφονται κάθε χρόνο εκατοντάδες αισθητές σεισμικές δονήσεις.