Ένα μικρό σκυλάκι είναι ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, εκ των οποίων 7 ανήλικοι, χθες, στο νότιο Περού, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η πολεμική αεροπορία της χώρας (FAP).

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας, οι διασώστες ανακάλυψαν το ζώο, χρώματος καραμελέ, κοντά στον νεκρό ιδιοκτήτη του, τον αντισμήναρχο Χαβιέρ Νόλε, ηλικίας 50 ετών, που επέβαινε στο ελικόπτερο μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.

«Είναι το ζώο συντροφιάς του αντισμήναρχου Νόλε, είναι ο μοναδικός επιζών», δήλωσε μία πηγή από τη FAP.

Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν. Τα θύματα είναι τέσσερις στρατιωτικοί και ένδεκα πολίτες, μεταξύ αυτών οι σύζυγοι των στρατιωτικών και επτά ανήλικοι ηλικίας 3 έως 17 ετών.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Latina Television, ο σκύλος δεν έχει επιθετική συμπεριφορά και έχει μεταφερθεί προκειμένου να υποβληθεί σε κτηνιατρική εξέταση.

Το ελικόπτερο, ένα Mil Mi-17 ρωσικής κατασκευής, είχε απογειωθεί την Κυριακή από το Πίσκο, στην περιοχή Ίκα. Τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν χθες στο έδαφος, κοντά στην κοινότητα Τσάλα, στην περιοχή Αρεκίπα, σε απόσταση άνω των 300 χλμ από το σημείο απογείωσης.

Το ελικόπτερο χρησιμοποιείτο τις τελευταίες ημέρες για επιχειρήσεις διάσωσης από τις πλημμύρες, τις οποίες προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή Αρεκίπα.

Η πολεμική αεροπορία του Περού διέταξε την έναρξη έρευνας για να καθοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ