Η περουβιανή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις, τις οποίες συνέδεσε με τη συμμορία Tren de Aragua, συλλαμβάνοντας 23 υπηκόους Βενεζουέλας και 23 υπηκόους Περού σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για εμπορία σάρκας με θύματα αλλοδαπές σε διάφορες περιοχές της χώρας των Άνδεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη των εγκληματικών οργανώσεων Hijos de Dios («γιοι του θεού») και Tren del Llano («τρένο του υψιπέδου») μετέφεραν γυναίκες από την Κολομβία και τη Βενεζουέλα στο Περού και, αφού έφθαναν, τις εγκαθιστούσαν σε ξενοδοχεία και νυχτερινά κέντρα, όπου ήταν αναγκασμένες να εκπορνεύονται.

«Τις κράταγαν σε ‘εστίες φιλοξενίας’, όπως τις έλεγαν», και τις αναγκάζουν να εκδίδονται, είπε ο στρατηγός της αστυνομίας του Περού Μανουέλ Λοσάδα στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Οι δύο οργανώσεις δρούσαν από το 2021.

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας και της εισαγγελίας διεξήχθη χθες τα ξημερώματα σε 39 ακίνητα μοιρασμένα σε δέκα νομούς του Περού.

Σε προηγούμενη επιχείρηση, το 2025, η αστυνομία είχε διασώσει 123 γυναίκες που ανάγκαζαν να εκδίδονται μέλη της συμμορίας Hijos de Dios.

Η Tren de Aragua σχηματίστηκε αρχικά στη Βενεζουέλα και σύμφωνα με τις Αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών επέκτεινε τη δράση της σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής, ειδικά την Κολομβία, το Περού και τη Χιλή.

Η συμμορία, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις, δολοφονίες…