Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα χθες Παρασκευή εκλεγμένη πρόεδρος του Περού από την κορυφαία εκλογική αρχή της χώρας, μερικές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων της αναμέτρησης που κρίθηκε στο νήμα του τερματισμού.

Η επίσημη ανακήρυξη βάζει τυπικά τέλος στην αβεβαιότητα όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές, από τις πιο αμφίρροπες στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Η υποψήφια της δεξιάς επικράτησε με διαφορά μικρότερη από 50.000 ψήφους, επί συνόλου 18 εκατομμυρίων και πλέον ψηφισάντων– του αντιπάλου της Ρομπέρτο Σάντσες, υποψήφιου της αριστεράς, που δεν αναγνωρίζει την ήττα του.

Την Τετάρτη αυτός ο τελευταίος ανακοίνωσε ότι υπέβαλε προσφυγή στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ).

Το εθνικό εκλογοδικείο (JNE), κορυφαίος εκλογικός θεσμός του Περού, είχε ήδη απορρίψει το αίτημα του Σάντσες να ακυρωθούν οι ψήφοι των πολιτών του εξωτερικού, θεωρώντας αβάσιμη την επιχειρηματολογία του.

«Ανακηρύσσω τη δεσποινίδα Κέικο Σοφία Φουχιμόρι Χιγκούτσι πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Λουίς Φερνάντο Γκαλαρέτα Βελάρδε πρώτο αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε ο πρόεδρος του JNE Ρομπέρτο Μπουρνέο κατά τη διάρκεια τελετής στη Λίμα.

Η κόρη του θανόντα αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) εκλεγμένη αρχηγός του κράτους ευχαρίστησε «τους Περουβιανούς για την υποστήριξή της» μέσω X. «Ξεκινά νέο κεφάλαιο» που θα χειριστεί με «υπευθυνότητα, ταπεινότητα και βαθιά αίσθηση καθήκοντος», πρόσθεσε.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Η συντηρητική πολιτικός 51 ετών αναδείχτηκε στο κορυφαίο αξίωμα έπειτα από τρεις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Θα διαδεχτεί τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ την 28η Ιουλίου. Τυπικά, η θητεία της θα ολοκληρωθεί το 2031.

Στη χώρα των Άνδεων όπου η πολιτική αστάθεια είναι χρόνια θα γίνει η ένατη πρόεδρος που θα αναλάβει την εξουσία από το 2016.

Ηγέτες στο φάσμα από τη δεξιά έως την άκρα δεξιά συνεχάρησαν τη Φουχιμόρι για τη νίκη της, από τον Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή έως τον Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή και τον εκλεγμένο πρόεδρο της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

«Η κυβέρνηση (σ.σ. του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ αδημονεί να βαθύνει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Φουχιμόρι προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία όσον αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο στην περιοχή μας», ανέφερε ανακοίνωση Τύπου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Η επικράτησή της σηματοδοτεί την επιστροφή στην εξουσία της δυναστείας των Φουχιμόρι, δύο δεκαετίες και πλέον μετά το τέλος της μονοκρατορίας του πατέρα της Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος κυβέρνησε το κράτος της Λατινικής Αμερικής με σιδηρά πυγμή προτού πέσει ατιμασμένος και καταδικαστεί να εκτίσει δεκαετίες κάθειρξης για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP