Η υποψήφια της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στο Περού, η Κέικο Φουχιμόρι, δήλωσε χθες Τετάρτη πως η νίκη της μοιάζει πλέον «αμετάκλητη», με δεδομένο το προβάδισμά της έναντι του υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, καθώς η διαδικασία καταμέτρησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων φτάνει στο τέλος.

Με το 99,87% των εκλογικών τμημάτων ενσωματωμένο, η Φουχιμόρι, 51 ετών, έχει διαφορά περίπου 44.000 ψήφων επί του Σάντσες, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή. Μένουν να επικυρωθούν 121 πρακτικά καταμέτρησης, τα οποία αντιπροσωπεύουν 36.300 ψήφους.

Ατυχήσασα υποψήφια σε τρεις προεδρικές εκλογές (2011, 2016, 2021), η Κέικο Φουχιμόρι έκρινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν «αποτέλεσμα που μοιάζει αμετάκλητο».

Ευχαριστώντας τους ψηφοφόρους της για την υποστήριξή τους, η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) αναγνώρισε πως οι εκλογές αυτές «δίχασαν» και υποσχέθηκε να προσπαθήσει να «ενώσει» τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο αντίπαλός της Σάντσες έκανε λόγο από την πλευρά του για πλήγμα «στην εκλογική διαδικασία», καταγγέλλοντας παρατυπίες ιδίως σε περίπου 300.000 ψήφους περουβιανών αποδήμων, μεταναστών σε χώρες του εξωτερικού, που θεωρείται πως έδωσαν τη νίκη στην υποψήφια της δεξιάς.

Είπε προχθές Τρίτη ότι δεν θα αναγνωρίσει την κυβέρνηση που αναμένεται να σχηματίσει η Φουχιμόρι αφού αναλάβει την εξουσία στα τέλη Ιουλίου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP