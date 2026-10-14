Η κυβέρνηση του Περού φιλοδοξεί να θεσπίσει κανόνες πειθαρχίας στα σχολεία, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαγόρευση του μακιγιάζ και των βαμμένων νυχιών ή μαλλιών. Τα μέτρα επικρίθηκαν έντονα χθες Τρίτη από συλλόγους γυναικών και οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συντηρητική πρόεδρος Κέικο Φουχιμόρι (φωτό), κόρη του πρώην αρχηγού του κράτους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών είναι η επαναφορά του βαθμού διαγωγής, η αποβολή των μαθητών για σοβαρά παραπτώματα και η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων, εκτός εάν υπάρχει άδεια από εκπαιδευτικούς.

A presidente peruana, Keiko Fujimori, anunciou um novo protocolo escolar que inclui um código de vestimenta rigoroso; tintura de cabelo e maquiagem são proibidas. Quando a direita assume o governo, ela sempre tenta contra a liberdade das pessoas.

#Peru https://t.co/1GJcp8OJYK — Hugo Borges (@hbj_r77032) October 14, 2026

Ο υπουργός Παιδείας Χοσέ Τσανγκ ανακοίνωσε επίσης την απαγόρευση του βερνικιού νυχιών και υπογράμμισε πως οι φούστες των σχολικών στολών θα πρέπει να έχουν το μήκος που αρμόζει.

«Υπάρχουν όρια, υπάρχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Τα αγόρια πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά. Απαγορεύεται αυστηρά το βάψιμο των μαλλιών ή το μακιγιάζ», δήλωσε η Κέικο Φουχιμόρι κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε σχολείο στα περίχωρα της πρωτεύουσας Λίμα.

«Ευταξία δεν πρέπει να επικρατεί μόνο στους δρόμους, πρέπει επίσης να επιστρέψει στα σχολεία μας», πρόσθεσε η Φουχιμόρι, η οποία εξελέγη τον Ιούνιο υποσχόμενη πως θα πατάξει την εγκληματικότητα.

Η περουβιανή κυβέρνηση στοχεύει επίσης στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και των παρενοχλήσεων στα σχολεία.

Αντιδράσεις για τα μέτρα

Ωστόσο, σύμφωνα με γυναικείες οργανώσεις, όπως το Κίνημα Μανουέλα Ράμος και το Κέντρο Φλόρα Τριστάν, περιορισμοί που αφορούν τα μαλλιά ή το μακιγιάζ «δεν αποτρέπουν ούτε σεξουαλικές επιθέσεις ούτε άλλες μορφές βίας στα σχολεία».

Από την πλευρά της, η εθνική συντονιστική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατήγγειλε τους περιορισμούς που αφορούν την εμφάνιση των μαθητών, κάνοντας λόγο για «λαϊκιστικά και αυταρχικά» μέτρα.

Η προτεινόμενη δέσμη μέτρων θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους.