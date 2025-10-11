Η μέχρι χθες πρόεδρος του Περού, η Ντίνα Μπολουάρτε, η οποία καθαιρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης προς Παρασκευή από το Κογκρέσο, με διαδικασία-εξπρές, αρνήθηκε πως έχει πρόθεση να ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα, καθώς αντιμετωπίζει πλέον έρευνες της εισαγγελίας για τουλάχιστον δύο ποινικές υποθέσεις.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χοσέ Χερί, 38 ετών, ανέλαβε αρχηγός του κράτους των Άνδεων μετά την καθαίρεση της Μπολουάρτε για «μόνιμη ηθική ακαταλληλότητα» να ασκεί τα καθήκοντά της, με φόντο κρίση δημόσιας ασφάλειας στο Περού.

Η πρώην αρχηγός του κράτους, 63 ετών, εμφανίστηκε μπροστά στο σπίτι της, σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας, για να διαψεύσει φήμες που κυκλοφόρησαν στον Τύπο πως επιδιώκει να ζητήσει άσυλο σε χώρα του εξωτερικού.

«Δημοσιεύματα ανέφεραν (…) ότι ζήτησα να μου δοθεί άσυλο. Δεν είναι αλήθεια», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ώρες αφού παύτηκε και κατά συνέπεια έχασε την ασυλία της η εισαγγελία ξανάρχισε δύο έρευνες σε βάρος της. Η μία αφορά ξέπλυμα χρήματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2021, όταν διεκδικούσε την αντιπροεδρία στο ψηφοδέλτιο του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο. Η άλλη αφορά πλαστική στη μύτη στην οποία υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η εισαγγελία ζήτησε από τη δικαιοσύνη να της απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα όσο διενεργεί τις έρευνες.

Η δικαστική εξουσία ανέφερε πως το αίτημα απαγόρευσης εξόδου από την επικράτεια της πρώην προέδρου για 36 μήνες θα εξεταστεί σε ακροαματική διαδικασία η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 15η Οκτωβρίου.

«Δεν έχω ευθύνες για καμιά» από τις υποθέσεις αυτές, είπε χθες η Ντίνα Μπολουάρτε. «Έχω ήσυχη συνείδηση, βρίσκομαι στο σπίτι μου και θα παραμείνω στη χώρα μου», επέμεινε.

Η θητεία της σημαδεύτηκε από σειρά σκανδάλων, ανάμεσά τους το Rolexgate, που αφορούσε αδήλωτα πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και πλαστική στη μύτη στην οποία υποβλήθηκε το 2023 μυστικά, με άλλα λόγια χωρίς να ενημερώσει το κοινοβούλιο όπως ήταν υποχρεωμένη από τον νόμο.

«Ο κυριότερος εχθρός»

Στο Περού βρίσκονται πίσω από τα σίδερα αρκετοί πρώην πρόεδροι: ο Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006) και ο Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) εκτίουν ποινές για διαφθορά, ενώ ο Καστίγιο (2021-2022) παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του για απόπειρα «πραξικοπήματος».

Η Ντίνα Μπολουάρτε, εκλεγμένη αντιπρόεδρός του, ανέλαβε την εξουσία μετά την απομάκρυνση από το αξίωμα από το Κογκρέσο του Καστίγιο· ακολούθησαν μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια με τουλάχιστον 50 νεκρούς.

Οι κυριότερες πολιτικές δυνάμεις του κοινοβουλίου κατέθεσαν προχθές Πέμπτη τέσσερις προτάσεις για την παύση της προέδρου. Η ολομέλεια ενέκρινε την καθαίρεσή της μερικές ώρες αργότερα και αμέσως, ορκίστηκε μεταβατικός αρχηγός του κράτους ο Χοσέ Χερί, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Βουλευτής του κεντροδεξιού, χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Somos Perú («Είμαστε το Περού») από το 2021, ο Χερί εξελέγη μόλις τον Ιούλιο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως την 26η Απριλίου 2026. Στο κράτος των Άνδεων θα διεξαχθούν γενικές εκλογές εκείνο τον μήνα.

Στην πρώτη ομιλία του, υποσχέθηκε να «κηρύξει τον πόλεμο» στο οργανωμένο έγκλημα, που χαρακτήρισε τον «κυριότερο εχθρό της χώρας» της Λατινικής Αμερικής.

Η Ντίνα Μπολουάρτε είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με επανειλημμένες προσπάθειες να απομακρυνθεί από το αξίωμα, που δεν είχαν καμιά τύχη ως χθες. Αυτή τη φορά ωστόσο, η εξέλιξη ήταν πολύ διαφορετική, καθώς κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, που την υποστήριζαν, πλέον την εγκατέλειψαν.

Η αντιδημοτικότητά της έσπασε ρεκόρ. Τερμάτισε τη θητεία της με το 96% του πληθυσμού να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα πεπραγμένα της, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ipsos.

Τις τελευταίες εβδομάδες πολλαπλασιάστηκαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Λίμα, κυρίως σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εντεινόμενο κύμα εκβιάσεων και δολοφονιών που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα και προκαλούν αγανάκτηση στον πληθυσμό. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της φύσης εκτυλίχτηκε μόλις την Τετάρτη το βράδυ, όταν μουσικό συγκρότημα έγινε στόχος πυρών εν μέσω συναυλίας στην πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μουσικών.