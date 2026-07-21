Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν επίσημα οι πληγείσες περιοχές στο κεντρικό τμήμα του Περού, καθώς οι τοπικές αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν τις σοβαρές συνέπειες από τη φονική σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το Σάββατο.

Η απόφαση της περουβιανής κυβέρνησης αφορά την ορεινή ζώνη των Άνδεων, όπου το χτύπημα του Εγκέλαδου είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια τουλάχιστον έξι ανθρώπινων ζωών, καθώς και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.

Σύμφωνα με τα επίσημα γεωδυναμικά δεδομένα, η εστία της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Τσόνγκος Μπάχο, περίπου τριακόσια χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λίμα, με τα συνεργεία διάσωσης να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας στους πληγέντες.

«Για να εγγυηθούμε την προστασία των πολιτών που επλήγησαν από τον σεισμό μεγέθους 5,1 βαθμών στη (νομαρχία) Χουνίν, η κυβέρνηση επισημοποίησε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης» στις πέντε περιφέρειες που επλήγησαν, τονίστηκε σε κυβερνητική ανακοίνωση.

Το μέτρο, με ισχύ για 60 ημέρες, θα επιτρέψει στις αρχές να επιταχύνουν τη δημιουργία ιατρικών κέντρων εκστρατείας, την αποστολή ομάδων έρευνας και διάσωσης, την απομάκρυνση συντριμμιών και την ανοικοδόμηση υποδομών.

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει έξι θανάτους, έκανε γνωστό την Κυριακή ο πρωθυπουργός Λουίς Ενρίκε Αρόγιο.

Από την πλευρά του το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI) έκανε λόγο για 32 τραυματίες, 52 σπίτια που καταστράφηκαν και ζημιές σε υποδομές σχολείων, εκκλησιών, κέντρων υγείας και δημοσίων υπηρεσιών.

Το INDECI ανέφερε ακόμη ότι 122 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κινητοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και εκκαθάρισης και ότι άνοιξαν κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας για περίπου 300 σεισμοπαθείς.

Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες συνέχιζαν χθες Δευτέρα να ψάχνουν επιζώντες σε συντρίμμια κατεστραμμένων σπιτιών, σύμφωνα με οπτικό υλικό τοπικών ΜΜΕ.

Ο πιο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός που είχε πλήξει το Περού είχε καταγραφτεί στην πόλη Πίσκο, στο νότιο τμήμα του κράτους των Άνδεων, τη 15η Αυγούστου 2007: πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,9 βαθμών είχε στοιχίσει τότε τη ζωή σε τουλάχιστον 595 ανθρώπους κι είχε προκαλέσει μικρό τσουνάμι.