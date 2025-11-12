Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 12ης Νοεμβρίου στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.

Τριανταέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Βάλτερ Οπόρτο, επικεφαλής υγείας της επαρχίας, επικαλούμενος πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο του δυστυχήματος.

Το λεωφορείο χτύπησε ένα βαν και βγήκε από τον δρόμο πέφτοντας σε μια χαράδρα, είπε ο Οπόρτο.

Η τοπική κυβέρνηση της Αρεκίπα σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι 26 άνθρωποι νοσηλεύονται για τραυματισμούς, τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Πρόσθεσε ότι μια ανεπίσημη αναφορά από την τροχαία εθνικών οδών επιβεβαίωσε 16 θανάτους.

Δείτε φωτογραφίες από το δυστύχημα

📸 Bus interprovincial con más de 40 pasajeros protagonizó grave accidente en la madrugada de hoy en Arequipa. El vehículo cayó a un abismo de más de 200 metros a la altura del kilómetro 781 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña https://t.co/cbGPIAb4Zy pic.twitter.com/DkrYgV6ulm — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 12, 2025

Δείτε βίντεο από το δυστύχημα

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RPP, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Panamericana Sur.