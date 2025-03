Εκατοντάδες πυροσβέστες συμμετέχουν από τη Δευτέρα σε επιχείρηση για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Περού, που προκάλεσε καταστροφές σε πολλά κτήρια στη Λίμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα, ανέφεραν χθες Τετάρτη οι Αρχές.

Happening Now: Building Collapses as a massive fire rages, burning for over 48 hours. Lima, Peru. 🇵🇪 pic.twitter.com/UTkesCL8fl — News Nuggets 🇺🇸 (@NewsNuggets_1) March 5, 2025

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αποθήκη παιγνιδιών και τροφίμων και εξαπλώθηκε σε άλλα κτήρια, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο N ο Κάρλος Μαλπίκα, αξιωματικός του περουβιανού πυροσβεστικού σώματος.

Massive fire devastates Lima, Peru At least 17 people, including five firefighters, were injured after a fire devastated several buildings in the #Barrios_Altos neighborhood of the Peruvian capital.#Lima #Peru pic.twitter.com/WlGHgLe9af — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 5, 2025

«Η πυρκαγιά μπορεί να συνεχιστεί ως την Κυριακή», προειδοποίησε.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ορισμένοι κουβαλώντας στρώματα, ψυγεία, έπιπλα.

Lima blaze threatening maternity ward – fresh footage shows moment inferno re-ignited after building collapsed Over 200 firefighters have been battling fire 30 hours non-stop.#Lima #Peru https://t.co/8LaHgtB24w pic.twitter.com/7OhFNVKGTS — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 5, 2025

Πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων από τον τόπο της καταστροφής.

«Είμαστε στο ιστορικό κέντρο της Λίμα, όπου υπάρχουν πολλές αποθήκες. Είναι αληθινή ωρολογιακή βόμβα για τα σπίτια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σούγι Καβανίγιας, κάτοικος που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

⚠️🔥‼️Massive fire tears through Lima, Peru, injuring at least 17 people, including five firefighters🔥Several buildings in Barrios Altos neighborhood engulfed in flames#Limafire pic.twitter.com/9f6cwy8XGl — JAY METATRON GARCIA (@Elmagico42o) March 4, 2025

Ο Μάριο Κασαρέτο, αρμόδιος για τη διαχείριση καταστροφών στον δήμο, μίλησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τουλάχιστον «έντεκα πληγείσες οικογένειες».

Ο Μαλπίκα στηλίτευσε πως κτήρια που επλήγησαν δεν τηρούσαν «κανέναν κανόνα» ασφαλείας. Πέρα από το ότι δεν υπήρχαν έξοδοι και σκάλες κινδύνου, δεν διέθεταν συστήματα πυρόσβεσης, υπογράμμισε.

Εξάλλου, από τους λιγοστούς κρουνούς λήψης νερού για τους πυροσβέστες, κάποιοι είναι «εκτός λειτουργίας», αποκάλυψε.