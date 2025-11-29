Ένας κεραυνός χτύπησε δύο τουρίστες σε μια διαδρομή ορεινής ποδηλασίας στην περιοχή Κούσκο στο Περού, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Αστυνομία.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Τετάρτη, άφησε έναν νεκρό και έναν τραυματία, ενώ οι τουρίστες έκαναν ποδηλασία σε μια κορυφή 4.200 μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας, η ομάδα, αποτελούμενη από δύο ξένους τουρίστες και έναν Περουβιανό οδηγό, ετοιμαζόταν να κατέβει όταν ξαφνικά ξέσπασε καταιγίδα ψηλά στο βουνό.

Ο Βραζιλιάνος πολίτης Yuri Botelho Pereira, 36 ετών, πέθανε επί τόπου. Η σορός του βρέθηκε κοντά στο μονοπάτι της κατάβασης. Ο Αμερικανός James Alexander Fernandez, 41 ετών, βρέθηκε με σημάδια ότι είχε υποστεί ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο του Κούσκο για επείγουσα περίθαλψη.

🔴 La Región Policial de Cusco confirmó que se ha identificado al turista que falleció por caída de rayos en la ruta Occoruro – Yaurisque, límite de las provincias de Cusco y Paruro. Se trata de Boteldo Yuri Pereira (36), de nacionalidad brasileña. https://t.co/PwF4dagyy0 pic.twitter.com/qU8UR5D6j8 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 27, 2025

Αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Yaurisque και προσωπικό διάσωσης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή, μετά από συναγερμό.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνητικού πρακτορείου Agencia Peruana de Noticias Andina, το οποίο επικαλείται την Αστυνομία, η ομάδα χρειάστηκε να προχωρήσει αρκετά χιλιόμετρα με τα πόδια, λόγω της πολυπλοκότητας του εδάφους και του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν άμεσες προσβάσεις οχημάτων στην κορυφή όπου συνέβη η τραγωδία. Η ανάσυρση της σορού και η μεταφορά του τραυματία πραγματοποιήθηκαν υπό ασταθείς καιρικές συνθήκες.

Το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (COER) Cuzco επιβεβαίωσε τον θάνατο του Βραζιλιάνου τουρίστα και υπενθύμισε ότι οι περιοχές των υψηλών Άνδεων είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά την περίοδο των βροχών. Στην ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι καταιγίδες στις περιοχές αυτές μπορεί να εμφανιστούν χωρίς προειδοποίηση και συνέστησε την αποφυγή εκτεθειμένων δραστηριοτήτων «σε κάθε ένδειξη καταιγίδας».

Τα τελευταία χρόνια, οι Αρχές και οι τουριστικοί οδηγοί στο Κούσκο έχουν επιμείνει στην ενίσχυση των συστάσεων ασφαλείας για τους πεζοπόρους και τους αθλητές περιπέτειας, ιδίως σε διαδρομές σε ψηλά βουνά, όπου δεν υπάρχει άμεσο καταφύγιο σε περίπτωση καταιγίδων.

Οι τοπικές Αρχές επανέλαβαν την ανάγκη οι επισκέπτες να ελέγχουν την πρόγνωση του καιρού, προτού ξεκινήσουν δραστηριότητες σε μεγάλο υψόμετρο, και να αναστέλλουν κάθε εκδρομή, όταν υπάρχουν ενδείξεις απότομης αλλαγής του καιρού.