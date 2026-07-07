Ο υποψήφιος της αριστεράς για την προεδρία του Περού, ο Ρομπέρτο Σάντσες, κατέγραψε χθες Δευτέρα την ανακήρυξη της αντιπάλου του της δεξιάς, της Κέικο Φουχιμόρι, εκλεγμένης προέδρου, όμως επέμεινε να καταγγέλλει παρατυπίες που αμαύρωσαν κατά την άποψή του τη διαδικασία.

Το περουβιανό εκλογοδικείο (JNE), ανώτατη εκλογική αρχή στο κράτος των Άνδεων, ανακήρυξε την Παρασκευή τη Φουχιμόρι εκλεγμένη πρόεδρο για το διάστημα 2026-2031.

Σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης, επικράτησε με μόλις περίπου 50.000 ψήφους διαφορά (έλαβε 50,135% έναντι 49,865%), επί συνόλου 18 και πλέον εκατομμυρίων ψήφων.

«Αναγνωρίζουμε ότι το εθνικό εκλογοδικείο ανακήρυξε επίσημα τα αποτελέσματα των εκλογών», ανέφερε ο Σάντσες σε κοινή ανακοίνωσή του με το κόμμα του, το Juntos por el Perú («Μαζί για το Περού») και άλλες δύο παρατάξεις της αριστεράς.

¡Coalición Parlamentaria para recuperar la democracia! ¡Justicia para los Mártires del sur!

¡Presidente Pedro Castillo, Libertad!

¡Por la Derogatoria de las leyes pro crimen! pic.twitter.com/dCQZMtfC2g — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 6, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που αναγνώρισε την ήττα του.

«Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι αποποιούμαστε το δικαίωμα να μιλάμε για τις και να καταγγέλλουμε τις παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας», προστίθεται στο κείμενο.

Ο Σάντσες αναφέρεται σε υποτιθέμενη νοθεία στις ψήφους των αποδήμων, των Περουβιανών που ζουν στο εξωτερικό, και έχει υποβάλλει αίτημα να ληφθούν «ασφαλιστικά μέτρα» στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ).

Το JNE απέρριψε αίτημα του Σάντσες να ακυρωθούν οι ψήφοι που κατατέθηκαν στο εξωτερικό, κρίνοντας ότι η επιχειρηματολογία του είναι αβάσιμη.

Τα τρία κόμματα της περουβιανής αριστεράς ανακοίνωσαν ότι σχηματίζουν κοινοβουλευτική συμμαχία για να ασκούν «αυστηρό πολιτικό έλεγχο» και να καταβάλλουν προσπάθεια να «αποκατασταθεί η ειρήνη» στη βαθιά διχασμένη χώρα.